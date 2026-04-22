Galicia acoge su primer partido presencial de esports con Óscar Mingueza como invitado

El mundo de los esports aterriza en Galicia con la celebración del primer partido presencial de alto nivel disputado en la comunidad. El club gallego de deportes electrónicos LUA será protagonista de esta cita histórica al jugar por primera vez ante su afición en territorio gallego, después de dos temporadas compitiendo en la élite nacional de League of Legends.

El evento se celebrará este jueves 23 de abril de 2026 en las instalaciones ubicadas en López Mora 2, en Vigo. La apertura de puertas está prevista para las 16:45 horas, y el inicio del partido será a las 17:00 horas.

El encuentro medirá a LUA con Movistar KOI, el club fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué. El evento contará además con la presencia del futbolista Óscar Mingueza, embajador de LUA, y servirá para presentar oficialmente la nueva camiseta de la temporada, además de otras sorpresas y actividades dirigidas a los asistentes.

Actualmente, LUA es el club gallego no futbolístico con mayor seguimiento en redes sociales, superando los 85.000 seguidores en Instagram. En 2025 logró uno de los mayores éxitos de su trayectoria al proclamarse campeón de la Iberian Cup en Zaragoza, tras eliminar a UCAM y al FC Barcelona.