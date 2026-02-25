Pontevedra estrena una prueba de trail "única en España" para unir deporte y patrimonio

La Diputación de Pontevedra pone en marcha del Trail Entre Castelos Rías Baixas. Será una actividad gratuita que se desarrollará el fin de semana del 18 y 19 de abril, por vez primera en la provincia, para impulsar el turismo activo y dar visibilidad al patrimonio. Esta actividad se enmarca en la Estrategia Rías Baixas Turismo 61 dentro de la campaña de promoción de este año 'Rías Baixas: tu meta, tu destino'.

El trail se desarrollará a lo largo de estas dos jornadas. En la primera, centrada en la juventud, tendrá lugar una carrera infantil, actividades promocionales, una charla y un entrenamiento con influencers del ámbito deportivo, y, en la segunda, una caminata popular de algo más de 8 kilómetros y la carrera principal, de 26 kilómetros y dificultad media, entre el castillo de Sobroso y el de Soutomaior, así como el acto de entrega de premios.

Según recoge Europa Press, está previsto que en el Trail Entre Castelos Rías Baixas participen alrededor de 500 personas y 300 en la caminata.

Para trasladar las personas participantes entre los distintos puntos del recorrido, se dispondrá de un servicio de lanzadera y se ofertará una ludoteca con monitores especializados para el cuidado de niños, con el fin de facilitar la participación de las familias y garantizar una experiencia cómoda e inclusiva. También habrá 'food trucks' "porque este destino también es gastronomía".

Según aseguró el presidente Luis López "para nosotros deporte y turismo van de la mano y estamos convencidos de que esta prueba de trail running nos permitirá seguir avanzando en la ampliación de la oferta turística de la provincia y en la desestacionalización".

El Palacete de las Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, acogió este martes la presentación de esta prueba deportiva "pensada para el disfrute en familia" en un acto que contó con la participación del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López y los alcaldes de Soutomaior, Manu Lorenzo; Mondariz, Pablo Barcia y el concejal de deportes de Ponteareas, Nico Rodríguez, entre otras autoridades.

López resaltó que esta prueba es "única en España" ya que "no hay otro trail que una dos castillos".

El plazo para la inscripción abre este jueves día 26 de febrero y se podrá cumplimentar a través de la página web específica del trial, trailentrecastelosriasbaixas.com o en la página web de Turismo Rías Baixas. Los primeros inscritos, tanto en la caminata popular como en el trial, van a tener premio.

El mandatario provincial hizo un llamamiento a la participación, "que vengan a disfrutar de una prueba deportiva que es mucho más que eso" ya que, según significó, sirve para destacar nuestro patrimonio natural y cultural y promover el turismo de interior con ese "objetivo claro que tenemos de descentralizar y desestacionalizar".