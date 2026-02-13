Abiertas las inscripciones para participar en LA21 Media Maratón de Vigo

Ya están abiertas las inscripciones para participar en la XXVIII edición de LA21 Media Maratón de Vigo, la icónica carrera de atletismo que transcurre entre O Vao y As Avenidas en un recorrido lineal que atraviesa los túneles de Beiramar. La cita será el domingo 15 de noviembre y el circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

Además, siguiendo la filosofía de que la LA21 es "mucho más que una carrera", esta edición repetirá los entrenamientos durante los meses previos, y las mesas redondas con expertos y protagonistas del mundo del running.

Tras el sold out de la pasada edición, la LA21 2026 pone a disposición de los corredores 2.000 dorsales: 1.300 para la categoría reina de 21K y 700 para la carrera de 10K, denominada "Los 10.000 de Alejandro Gómez", en honor al "Galgo de Zamáns". Además, los primeros 200 inscritos en la media maratón antes del 20 de marzo recibirán gratuitamente la grabación de su medalla en la línea de meta, sumándose a un primer tramo de inscripciones con precio reducido.

La carrera cuenta con la colaboración institucional de Concello de Vigo, Run Run Vigo, Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas.