Abiertas las inscripciones para participar en LA21 Media Maratón de Vigo
La cita será el domingo 15 de noviembre y el circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo
Ya están abiertas las inscripciones para participar en la XXVIII edición de LA21 Media Maratón de Vigo, la icónica carrera de atletismo que transcurre entre O Vao y As Avenidas en un recorrido lineal que atraviesa los túneles de Beiramar. La cita será el domingo 15 de noviembre y el circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo.
Además, siguiendo la filosofía de que la LA21 es "mucho más que una carrera", esta edición repetirá los entrenamientos durante los meses previos, y las mesas redondas con expertos y protagonistas del mundo del running.
La carrera cuenta con la colaboración institucional de Concello de Vigo, Run Run Vigo, Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas.