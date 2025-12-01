La carrera contra el cáncer de Vigo no desaparecerá: El Concello y la AECC se unen para evitarlo

Habrá carrera contra el cáncer en Vigo en 2026, aunque la prueba cambiará de organizadores. A finales de este 2025 se conoció la decisión de Vigo Contra el Cáncer de poner punto final a este proyecto, tras el que sería su XIII evento.

Sin embargo, será el Concello de Vigo el que, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, asuma las riendas de la prueba deportiva solidaria. Formará parte del programa de carreras Run Run Vigo, que en 2025 sumó a 15.000 corredores.

La séptima edición del Run Run Vigo incluirá 12 pruebas: "Se mantiene la carrera Vigo contra el Cáncer. Tendrá la cooperación activa de la Asociación Española Contra el Cáncer", aseveró el regidor local.