La Policía Portuaria de Vigo conquista Europa: seis agentes destacan en los Juegos de Policías y Bombero APV

La Policía Portuaria de Vigo conquista Europa: seis agentes destacan en los Juegos de Policías y Bomberos

La Policía Portuaria de Vigo ha vuelto a destacar en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados en la ciudad olívica del 9 al 18 de octubre, con un balance de seis medallas, cuatro de ellas de oro, además de varios puestos destacados en diferentes disciplinas deportivas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, ha recibido este lunes a los seis agentes participantes para felicitarlos por sus resultados en un campeonato que reunió a más de 3.000 deportistas de 40 países, con 48 disciplinas y 90 pruebas.

Durante la recepción, Botana destacó el esfuerzo de los agentes para compaginar su trabajo diario con la preparación deportiva. "Nuestra Policía Portuaria no falla nunca. Llevan el nombre del Puerto de Vigo a lo más alto de Europa", señaló.

La undécima edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos incluyó competiciones en distintos puntos de Vigo, entre ellos el Paseo de los Peces de Bouzas.

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