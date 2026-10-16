Todo listo en Sanxenxo (Pontevedra) para el Trofeo Xacobeo este fin de semana

Este fin de semana, el Real Club Náutico de Sanxenxo acoge el Trofeo Xacobeo, que acogerá la sexta serie de la Liga de 6 Metros y J/80 en aguas de la ría de Pontevedra.

La regata, que reunirá nuevamente a las flotas de ambas clases, se presenta con unas magníficas previsiones meteorológicas, con viento del nordeste, poco oleaje y cielos despejados que permitirán disfrutar de temperaturas especialmente agradables para estas fechas de otoño en Galicia.

Según los últimos partes meteorológicos, para la jornada inaugural del sábado se esperan temperaturas máximas de hasta 25 grados y viento de componente nordeste, con intensidades previstas de entre 14 y 17 nudos y rachas que podrían alcanzar los 25 nudos. Para el domingo, la previsión apunta a condiciones similares, aunque con una ligera disminución de la intensidad del viento.

De confirmarse estas previsiones sobre el campo de regatas, las dos jornadas podrían ofrecer un magnífico espectáculo deportivo, con unas condiciones especialmente atractivas para las flotas de 6 Metros y J/80 que volverán a medir sus fuerzas en uno de los escenarios habituales de la temporada.

El programa deportivo del Trofeo Xacobeo comenzará mañana sábado a partir de las 13:00 horas, con la disputa de las primeras mangas. La competición continuará el domingo, 18 de octubre, con la primera salida prevista para las 12:30 horas, jornada en la que quedarán definidos los vencedores de esta sexta serie de la Liga de 6 Metros y J/80.

Los 6 Metros, protagonistas de una nueva cita en Sanxenxo

La clase 6 Metros volverá a centrar buena parte de la atención deportiva del Trofeo Xacobeo, con una flota que continúa demostrando su alto nivel competitivo tanto en las regatas nacionales como en los principales campeonatos internacionales.

Entre los protagonistas de esta sexta serie figuran el "Alibaba II” de Miguel Lago y el “Caprice-RH Privé" de Guillermo Rodríguez, que llegan a Sanxenxo después de su destacada actuación en la última Regata Rey Juan Carlos / El Corte Inglés Máster, donde consiguieron superar al "Titia" de Mauricio Sánchez-Bella.

Ambos equipos tratarán de mantener su progresión frente a una flota en la que el "Bribon", vigente campeón de Europa de la clase 6 Metros, continúa siendo una de las grandes referencias deportivas tras su victoria en la última Regata Rey Juan Carlos, en la que estuvo liderado por el Rey Juan Carlos.

Los J/80 afrontan la recta final de la temporada con una flota de gran nivel

Por su parte, la clase J/80 regresa a la competición en Sanxenxo con nueva cita de la temporada, ya que esta sexta serie del Trofeo Xacobeo también supone la penúltima convocatoria de la Liga 2026.

Entre los principales protagonistas figuran algunos de los equipos que han marcado el ritmo de la competición durante la temporada, como el "Moura", del Club Náutico Marina Coruña, liderado por Xoán Bermúdez de Castro; el “I3D Atlántico” de Guillermo Blanco, del Real Club Náutico de La Coruña; y el "Cactus Digital-Petrilla" de Jaime Barreiro, del Club Náutico de Portonovo, vencedor de la cuarta serie disputada el pasado mes de junio.

La lucha por las primeras posiciones promete ser especialmente intensa con la presencia del "Grupo Bazán" de Joaquín Juan Martínez, al que se suman varios representantes de la flota del Real Club Náutico de Sanxenxo, como "La Etrusca" de Alba Lago, el "One" de Adrián Domínguez, el "En Zarza Dos" de María José Méndez y "Laotra" de Pablo Rodríguez que tratarán de aprovechar su conocimiento del campo de regatas para plantar cara a sus rivales.