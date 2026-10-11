Mos (Pontevedra) corre por la igualdad: así fue el estreno de la carrera popular ACTIVAEMOS

El municipio de Mos acogió este domingo, 11 de octubre, la primera edición de la Carrera Popular ACTIVAEMOS, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Mos (AEMOS) para concienciar sobre la violencia de género y dar visibilidad a los programas de apoyo e inserción laboral dirigidos a las mujeres que la sufren.

La prueba se celebró en el polígono de A Veigadaña, con un recorrido de 4,4 kilómetros y salida a las 10:30 horas. Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; el director general de Lucha contra la Violencia de Género de la Xunta, Roberto Barba Alvedro; y la diputada provincial de Igualdad, Paula Bouzós.

La jornada contó también con la participación de mujeres del programa ACTIVA 10, algunas de las cuales colaboraron en la organización. Durante la última década, más de 300 mujeres han participado en los programas de orientación, formación e inserción laboral de AEMOS, destinados a favorecer su autonomía personal y económica.

La carrera tuvo además un carácter solidario, ya que el excedente económico de su celebración se destinará a EVD Galicia, entidad dedicada a la formación y la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.