Gran fiesta del deporte con empanada, roscón y una caminata de 22 kilómetros con inscripción gratuita

Si te gusta el deporte y la gastronomía tradicional gallega, hay un plan que no te puedes perder este próximo domingo 27 de septiembre.

El Concello de Mos (Pontevedra) ultima los detalles para la 'Andaina Herville', un evento que combinará actividad física y delicias culinarias como empanada y roscón.

22 kilómetros de caminata y para terminar, empanada

Monte Aloia, en Tui (Pontevedra) Concello de Tui

La nueva edición de 'Andaina Herville' ya está aquí.

El Ayuntamiento celebrará este domingo, 27 de septiembre, una de sus andainas por el patrimonio natural del municipio, con un recorrido de 22 kilómetros que conectará Herville con el monte Aloia y tendrá también como punto de llegada Herville.

La actividad dará comienzo a las 09:30 horas en la Asociación de Vecinos de Herville. La ruta tendrá una duración aproximada de cinco horas, repartidas entre la ida y la vuelta, y presenta una dificultad media.

En esta ocasión, la propuesta incorpora también un componente musical. "La organización anima a las personas participantes que toquen algún instrumento a llevarlo para acompañan el recorrido y poner música a la jornada", informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las personas que participen deberán utilizar ropa y calzado adecuados para la actividad. También se recomienda llevar agua, protección solar y, para quien lo precise, un bastón de apoyo.

Para todos los públicos

Los animales de compañía están invitados a disfrutar de la jornada, "siempre bajo la responsabilidad de sus dueños". "En los tramos en los que la ruta atraviesa vías pavimentadas, los perros deberán ir sujetos".

Por otro lado, la organización tiene previsto realizar una parada para comer. Cada participante deberá llevar su propia comida y bebida.

"A las 09:15 horas, aproximadamente, será posible dejar las neveras con comida en una furgoneta del Concello para su transporte hasta el monte Aloia".

El regreso de la andaina está previsto para las 16:00 horas. No obstante, las personas que prefieran regresar en coche deberán organizar su propio transporte y, lo más importante, comunicarlo previamente a la organización.

La jornada se completará con música tradicional, empanadas, agua, roscón y café para reponer fuerzas. La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del siguiente enlace.

Aunque no hay límite de participantes, se recomienda a los interesados rellenar el formulario de solicitud a la mayor brevedad para confirmar su plaza y disfrutar de una jornada deportiva 100% gratuita repleta de sorpresas.