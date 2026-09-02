Vigo acogerá por primera vez el Campeonato de España de BMX Freestyle

Vigo será sede por primera vez del Campeonato de España de BMX Freestyle, que se celebrará el próximo 26 de septiembre en el skatepark de Navia.

La competición, organizada por el Club BMX Cromoly, reunirá a unos 50 participantes en las categorías Elite Freestyle, Elite Femenina Freestyle, Junior Freestyle y Junior Femenina Freestyle.

El alcalde, Abel Caballero, destacó que la ciudad recibirá a "lo mejor de lo mejor" de esta disciplina y celebró que Vigo tome el relevo de ciudades como Madrid y Barcelona en la organización de este "evento singular de deporte urbano".

El BMX Freestyle Park, modalidad olímpica desde Tokio 2020, consiste en realizar saltos, giros y diferentes maniobras extremas en un circuito con rampas y obstáculos. La prueba tendrá además protagonismo local, ya que el vigués Saúl Vilar es el actual campeón de España masculino.

El campeonato se disputará en el skatepark de Navia, inaugurado en 2019 y con una superficie de 2.000 metros cuadrados, un recinto en el que el Concello prevé invertir 2,7 millones de euros para crear el que aspira a convertirse en el mayor skatepark cubierto de España.