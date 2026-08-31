Vigo acogerá la segunda prueba del circuito Entre Pontes con trail, andaina y carreras infantiles

Vigo será escenario el próximo 12 de octubre de la segunda parada del circuito Entre Pontes Trail & Running, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra que combina deporte y naturaleza.

La prueba tendrá como punto de salida y llegada el Parque Forestal de Beade y ofrecerá tres modalidades: un trail de 14 kilómetros, una andaina familiar y accesible de 4,6 kilómetros y carreras infantiles con un recorrido total de 2,9 kilómetros. Las actividades comenzarán a las 10:30 horas y la organización espera reunir a al menos 1.000 participantes.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, destacó durante la presentación el valor de los montes vigueses y defendió esta cita como una oportunidad para descubrir el entorno natural de la ciudad de una forma diferente. "El monte hay que vivirlo", señaló, reivindicando que deporte y naturaleza "pueden ir de la mano".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, Uxío González, puso en valor la "malla forestal" de la ciudad y su proximidad al mar. Tras las pruebas se habilitará además una zona de convivencia con foodtrucks para completar la jornada con un ambiente familiar y festivo.

Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas, y todos los participantes recibirán una camiseta técnica oficial. La organización establece además un compromiso de cero residuos, por lo que pide respetar los puntos de recogida habilitados durante el recorrido.

La prueba viguesa tratará de repetir el éxito de la primera cita del circuito, celebrada entre A Illa de Arousa y Vilanova de Arousa, cuyas 500 plazas se agotaron en apenas dos días.

Entre Pontes está formado por seis pruebas, tres carreras de 10 kilómetros y tres trails de 14, acompañadas de andainas y carreras infantiles en distintos puntos de la provincia.