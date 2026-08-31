Pontevedra y Caldas estrenarán un medio maratón inspirado en el Camino de Santiago

Pontevedra y Caldas de Reis estarán unidas el próximo sábado 19 de septiembre por una nueva cita deportiva, el Medio Maratón entre ambas localidades, una prueba de 21 kilómetros inspirada en el espíritu del Xacobeo y el Camino Portugués a Santiago. La carrera partirá a las 17:00 horas y concluirá en la Carballeira de Caldas.

La prueba fue presentada este lunes en el Ponte do Burgo, en un acto en el que participaron el director de la carrera, Josevi Cimadevila, de Global DX; el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández; y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

La organización plantea esta primera edición como una cita abierta a todo tipo de participantes, desde atletas que busquen competir y mejorar sus marcas hasta personas que quieran completar el recorrido caminando o alternando carrera y marcha.

El plazo para inscribirse con derecho a recibir la camiseta conmemorativa concluye este 31 de agosto, aunque las inscripciones seguirán abiertas hasta el 10 de septiembre. La previsión de los organizadores es alcanzar entre 300 y 350 participantes, una cifra próxima a conseguirse, ya que actualmente se han registrado alrededor de 300 personas.

También habrá un servicio de autobuses para facilitar el regreso de los corredores desde Caldas hasta Pontevedra.

Durante la presentación, Pablo Fernández destacó el potencial de este tipo de pruebas para aprovechar el tirón del Camino de Santiago y contribuir a desestacionalizar el turismo, generando actividad económica más allá de los meses centrales del verano.

Fernández Lores, por su parte, celebró la creación de una competición que, a su juicio, "faltaba" en el calendario y que combina deporte, promoción del Camino Portugués y dinamización económica.

El regidor incidió además en la capacidad de Pontevedra para atraer grandes eventos deportivos y aseguró que iniciativas de este tipo permiten "generar actividad económica, empleo y autoestima para todos los pontevedreses".