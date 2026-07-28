Cuenta atrás para O Marsiquiño en Vigo: el montaje ya es visible en Samil

La edición de 2026 de O Marisquiño ha comenzado la cuenta atrás, y prueba de ello es que el montaje de las pistas para las diferentes pruebas deportivas ya son visibles en Samil.

Otro año más, será este el epicentro de la celebración del evento, que progresivamente ha ido dejando los paisajes más urbanos para desplazarse hacia la playa. De hecho, en la ciudad sólo queda el descenso desde O Castro hasta el Puerto.

Así, Samil ofrece un espacio de más de 100.000 metros cuadrados para acoger la mayor parte de las competiciones deportivas, los escenarios musicales, la programación infantil y juvenil y el village, equipado con zonas de descanso, mercado y restauración.

La programación, del jueves 6 al domingo 9 de agosto, incluye ocho disciplinas deportivas, tres olímpicas, junto a dos modalidades adaptadas que sitúan a Marisquiño como un evento pionero en su incorporación.

Las competiciones combinan formatos de participación abiertos, dirigidos a profesionales y amateurs, con invitaciones a algunos de los riders mejor posicionados en los rankings internacionales.

El festival acogerá en 2026 pruebas puntuables para la World Cup Skateboarding y el circuito FIBA 3x3. Además, continúa con las disciplinas de BMX, Big Air, Freestyle Motocross, Mountain Bike, Flatland y Breaking.