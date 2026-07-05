"Cohete" Suárez gana el Rallye Rías Baixas y encarrila el SúperCampeonato de España

José Antonio "Cohete" Suárez y Alberto Iglesias se proclamaron vencedores de la 59 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas al volante del Skoda Fabia RS Rally2, después de mantener a raya a sus paisanos Diego Ruiloba y Ángel Vela, con el Lancia Ypsilon HS Rally2.

La pareja asturiana supo administrar su ventaja en una prueba muy ajustada, en la que Ruiloba y Vela marcaron el mejor crono en tres tramos, frente a los seis scratch logrados por los ganadores. La clave llegó en la segunda pasada por Salceda-Ponteareas, ya en las secciones de la tarde, donde "Cohete" endosó 12 segundos a su rival y elevó la renta hasta los 21,5 segundos antes del tramo urbano de O Castro, en el que ninguno de los equipos quiso asumir riesgos.

El tercer puesto fue para Iván Ares, que terminó a 48,1 segundos tras una prueba en la que no logró encontrar el ritmo necesario para pelear con el dúo de cabeza y optó por asegurar puntos importantes para el campeonato.

Con esta cuarta victoria en el "Rías", José Antonio "Cohete" Suárez deja muy encarrilado el SúperCampeonato de España de Rallyes antes del parón de vacaciones. "Es una victoria importante. Está claro que el título de campeones del S-CER está más cerca. Estamos muy satisfechos de volver a Vigo a ganar. Ojalá hubiese tenido estas notas tan buenas en los estudios cuando estaba en el colegio, igual hasta me hubiese ido mucho mejor", bromeó el piloto, que también quiso destacar el trabajo del equipo, Michelin y Skoda antes de marcharse "muy feliz" al descanso estival.