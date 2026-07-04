Un partido de viejas glorias para reclamar un campo de béisbol en Vigo. Diputación de Pontevedra

El béisbol vigués sigue a la espera de contar un campo propio homologado desde hace años y este sábado han vuelto a reclamarlo jugando un partido de "viejas glorias".

El campo del Colegio Marcote, en Cabral, ha acogido el Old Star Game, un encuentro que ha reunido a jugadores de Rías Baixas y Runners BC, clubs vigueses desaparecidos, junto a los actuales integrantes del Trasnos BC.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, estuvo presente en el partido y ha recordado que la institución. provincial propuso al Concello financiar conjuntamente la construcción de un campo homologado de béisbol en la zona de As Plantas, con cargo al convenio anual que ambas administraciones firman cada año por valor de 5 millones de euros.

Hay que recordar que el Trasnos lleva años disputando partidos como local en A Coruña, e incluso en Oviedo, sin encontrar respuesta municipal, a pesar de las promesas que han ido recibiendo.