El Rallye Recalvi Rías Baixas contará con 12 tramos y casi 127 kilómetros cronometrados.

El Rallye Recalvi Rías Baixas ya tiene definido el recorrido de su 59ª edición, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio con un total de 12 tramos y casi 127 kilómetros cronometrados.

La Escudería Rías Baixas ha presentado este miércoles un itinerario que mantiene la estructura de años anteriores, con dos etapas, pero introduce modificaciones en varias especiales.

La jornada del viernes volverá a centrarse en el entorno de Ponte Caldelas, con los tramos Ponte Caldelas-Vilarchán, de 13,720 kilómetros, y Ponte Caldelas-Anceu, de 8,160 kilómetros, este último con cambios importantes en la primera mitad del recorrido.

La salida será desde el parque de asistencias de Samil a las 16:00 horas, mientras que el final de etapa está previsto en el parque cerrado de Policarpo Sanz a partir de las 23:24 horas.

El sábado, la competición afrontará una jornada intensa con cuatro tramos a doble pasada: Vigo-Nigrán, de 14,770 kilómetros; Gondomar-Porriño, de 11,450 kilómetros; la nueva especial Salceda-Ponteareas, de 12,810 kilómetros; y la urbana de O Castro, de 2,430 kilómetros, que volverá a cerrar el rallye con cambios en giros, rotondas y chicanes.

El primer participante saldrá desde Policarpo Sanz a las 9:20 horas y la llegada al mismo punto está prevista desde las 20:30 horas. El shakedown y tramo de calificación se mantendrán el viernes por la mañana entre Bembrive y Beade.

"Sobre una base ya conocida de ediciones anteriores, hemos querido introducir algunos cambios que siempre supongan un nuevo reto para todos los participantes", destacó el presidente de la Escudería Rías Baixas, Damián Giráldez, quien subrayó que "el regreso de Ponteareas al Rallye Rías Baixas es una excelente noticia" por su histórica vinculación con la prueba, quinta cita puntuable para el Súpercampeonato de España de Rallyes.