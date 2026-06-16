Más de un centenar de nadadores competirán en aguas viguesas en la prestigiosa Batalla de Rande

Casi con los primeros toques del verano, más de un centenar de nadadores y nadadoras procedentes de once países se darán cita en la Ría de Vigo para participar en la premiada Batalla de Rande - la World Open Water Swimming Association (WOWSA) distinguió la prueba como una de las mejores competiciones del mundo de natación en aguas abiertas- que, en este 2026, alcanzará su XIV edición. Esta próxima entrega vendrá marcada por un marcado compromiso para la conservación de los ecosistemas naturales.

La cita, referencia internacional de la natación en aguas abiertas, propondrá recorrer los 27,7 kilómetros que separan la playa de Rodas, en Cíes, de la Isla de San Simón. El desafío, dicen desde la organización, es "único" por su "belleza, exigencia y complejidad organizativa".

Más de 250 deportistas solicitaron participar en una prueba que se limitó a 115 plazas y en la que ha crecido considerablemente la participación femenina, con 20 nadadoras. La dimensión internacional se mantiene con 19 deportistas procedentes de 11 países diferentes.

Desde la organización remarcan también que este es un desafío no solo reservado a los nadadores más rápidos, sino a los que están dispuestos a enfrentarse, durante casi 28 kilómetros, "a las corrientes de la Ría de Vigo, al cansancio y, sobre todo, a sí mismos".

Es por lo anterior por lo que se bautiza a esta prueba como "la batalla de los sueños", una experiencia deportiva y humana "que convierte el deporte en una herramienta de superación personal, integración y crecimiento".

Sostenibilidad

Bajo el lema "Otra forma de mirar. Otra forma de nadar", la Batalla de Rande ha iniciado una nueva etapa en la que el compromiso con el medio ambiente pasa a formar parte de la identidad del evento.

Como punto de partida, la organización desarrolló en la playa de Rodas la acción "Nadando por la limpieza de los ecosistemas naturales", organizada junto a Base KDM Illas Atlánticas-CieseXperience dentro del proyecto europeo SUSCANOE (Paddling for Sustainability).

La iniciativa consistió en una jornada de recogida de residuos y sensibilización ambiental en las islas Cíes para devolver al territorio una pequeña parte de todo lo que ofrece cada año a la prueba. La Batalla de Rande quiere demostrar que una competición internacional desarrollada íntegramente dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia debe convertirse también en un ejemplo de respeto y conservación del patrimonio natural.

Presentación Batalla de Rande.

Recorrido

La Batalla de Rande propone "uno de los recorridos más espectaculares de Europa". Los participantes partirán desde la playa de Rodas, atravesarán la bocana de la ría de Vigo, recorrerán toda la costa del Morrazo, pasarán bajo el puente de Rande y finalizarán en la histórica isla de San Simón tras completar 27,7 kilómetros. Durante el recorrido, dispondrán de siete avituallamientos y estarán acompañados permanentemente por un importante dispositivo de seguridad formado por 30 kayaks, 58 embarcaciones, médicos, socorristas, geolocalización individual y más de un centenar de voluntarios.

Participantes

Entre los principales nombres de esta edición destaca la participación de la olímpica gallega María Vilas, referente nacional de la natación de fondo y de las aguas abiertas. En categoría masculina parte como uno de los grandes favoritos el portugués Hugo Ribeiro, reciente vencedor de la prestigiosa Ultraswim Ibiza.

Por otro lado, la asturiana Patricia Agüera defenderá el título conquistado en 2025, mientras que el brasileño José Ferreira, poseedor de un Récord Guinness, afrontará una nueva participación en la prueba.

Especial significado tendrá también la presencia de Javier Mérida, que, semanas después, afrontará el reto de completar en el mismo escenario El Gran Rande.

La organización de la Batalla de Rande moviliza cada año a más de 250 personas entre voluntarios, kayakistas, patrones de embarcaciones, personal sanitario, jueces, técnicos y colaboradores.

Ese enorme dispositivo humano convierte a la Batalla en uno de los eventos deportivos más complejos que se organizan en Galicia y hace posible que la seguridad continúe siendo la máxima prioridad.