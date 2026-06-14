La gallega Susana Rodríguez Gacio, campeona de Europa por séptima vez

La viguesa Susana Rodríguez Gacio ha reaparecido a lo grande. Tras una lesión en la rodilla y pasar por el quirófano, la triatleta gallega se ha proclamado campeona de Europa por sexta vez.

Acompañada por su guía Sara Pérez, Rodríguez Gacio ha vencido en la prueba celebrada en Tarragona, lo que supone su sexto europeo, después de ganar en 2014, 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025. Además, ha logrado los oros olímpicos en Tokio y París.

En declaraciones recogidas por la Federación Española de Triatlón, la paratleta ha celebrado que "la recuperación ha sido muy buena, quizás en el límite de lo posible". "Estos días hemos estado juntas en Pontevedra entrenando, que eso siempre nos ayuda un poco a arrancar, sobre todo en esta primera carrera después de la lesión, ya que en marzo no pudimos estar en Australia y era la primera vez que nos juntábamos después de bastante tiempo", ha añadido.