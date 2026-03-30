Cuenta atrás para el festival de baile urbano de Vigo: más de 1.800 participantes llenarán el Ifevi

Cuenta atrás para uno de los principales eventos de baile urbano de la provincia. El Move It Vigo reunirá el próximo sábado 11 de abril en el Ifevi a más de 1.800 participantes de toda España y Portugal para consolidarse como una competición de referencia en Galicia.

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha presentado este viernes la quinta edición del certamen, en la sede del gobierno provincial en Vigo. La también presidenta del PP de Vigo ha salientado el impacto del evento en la juventud y su retorno económico gracias a la llegada de visitantes de España y Portugal.

Acompañada de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora y organizadora del evento, Raquel Rodríguez, Luisa Sánchez ha asegurado que el evento proyecta una imagen "moderna, activa y creativa" de la provincia. Además, ha avanzado que las entradas para disfrutar de los movimientos de más de 1.800 bailarines están cerca de agotarse.

La competición se celebrará el próximo 11 de abril en el Ifevi, donde se reunirán los participantes procedentes de toda Galicia, España y parte de Portugal. Esta quinta edición contará con novedades, como la incorporación de la Categoría Profesional y de la Categoría Megacrew Kids.

"Refuerzan la posición del evento y su apuesta por la cantera, garantizando que Move It tiene presente, pero también mucho futuro", ha afirmado la presidenta provincial, quien ha subrayado el compromiso institucional con el "ocio y el espectáculo", pero también "con la juventud y con el talento".

Además, las representantes públicas han destacado la calidad artística de la competición, así como el espíritu del evento: "Una forma de entender la vida con energía y creatividad". "Transmite buen ambiente, convivencia y compañerismo entre escuelas, con familias enteras gozando de la danza urbana", ha concluido.