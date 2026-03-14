El Concello de Vigo aprueba una subvención para seis entidades deportivas de élite

El Concello de Vigo aprobó una nueva subvención dirigida a entidades deportivas de élite. El objetivo del Consistorio vigués será respaldar el desarrollo de una serie de proyectos vinculados al deporte en la ciudad.

El importe total, destinado a esta temporada, será de 340.000 euros, tal y como precisó el regidor. Más concretamente, al Coruxo Fútbol Club se destinarán 160.000 euros; al Club Vigo Voleibol, 60.000 euros; al Mosteiro Bembrive, 40.000 euros; al Club Ciclista Rías Baixas, 30.000 euros, y a los clubes de Atletismo del Celta de Vigo Masculino y Femenino, 25.000 euros, respectivamente.

"Seguimos apoyando las actividades de los clubs de élite de Vigo", concluyó el regidor local.