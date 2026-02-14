Arranca la temporada de carreras en Vigo con la Subida ao Castro: dos décadas de escalada a lo más alto Cedidas

Este domingo, 15 de febrero, se pone en marcha la primera carrera popular de Vigo: la Subida ao Castro da el pistoletazo de salida para la prueba que estrena el circuito Run Run Vigo este 2026, dos meses después de que se anunciase que esta iniciativa recibirá el reconocimiento de Vigués Distinguido.

Un porcentaje de esta distinción irá a parar a Guillermo Janeiro, que hace 20 años pensó que una carrera más corta, desde la parte más baja de la ciudad, el puerto, hasta el punto más alto del casco urbano, O Castro, podría encajar en una ciudad cuya orografía se adapta a la perfección para un reto de tal magnitud.

La famosa bombilla de las buenas ideas se encendió cuando leyó en la prensa a Julián Hernández, líder de Siniestro Total, destacar, entre otras personalidades locales, lo que para él identificaba a los vigueses. "Decía, con esa sorna que típica de él, que era el culito duro de subir las cuestas", explica Guillermo a Treintayseis entre risas.

En la aventura de organizar una carrera tuvo el apoyo incondicional de su madre, Marta Alfageme. "Mi madre tenía una agencia de publicidad, Errepetrés, que ya tenía experiencia organizando eventos relacionados con la bicicleta", ahonda el vigués. Un mundo, el de la bici, del que su hermana Violeta y él eran partícipes, especialmente en descenso. En la mochila de la experiencia, tenían, por ejemplo, la de organizar varias pruebas del Campeonato del Mundo.

Primera edición en 2006

Corredores llegando a meta y subiendo las escaleras que unen Puerta del Sol con el Paseo de Granada. Cedida

La idea fructificó con su entrada en la agencia, en 2005, y la carrera se puso en marcha en diciembre de 2006; su madre sólo pudo organizar aquella primera edición, ya que falleció meses después, pero les puso "en el camino".

Sus dos décadas de historia la convierten en una de las decanas de la ciudad, sólo por detrás de la Vig-Bay, veterana competición que daba la salida el 27 de febrero del año 2000 con 613 atletas. La primera Subida ao Castro fue un 10 de diciembre de 2006, con algo más de un centenar de corredores; entre ellos, Eduardo Vieira, impulsor de la carrera entre Vigo y Baiona, como un acto de apadrinamiento.

Guillermo eligió diciembre porque era una temporada sin carreras populares en la ciudad. De aquellas que existían hace 20 años, la Subida ao Castro se mantiene en pie, aunque con una modificación de fecha, trasladada a enero, mientras otras han ido desapareciendo o cambiando de organizadores. A cambio, hoy son 12 pruebas cada una con su propia personalidad y que se expanden de manera transversal por toda la ciudad.

De aquel centenar de participantes, hoy el número ronda los 500. "Antes eran pocos, pero ahora es una cifra que está muy bien y a la que muchas carreras o no llegan o sufren para hacerlo", destaca el iniciador de esta carrera, que incide en el descenso de participación que experimentaron estas pruebas de atletismo urbano.

Un recorrido que se adapta a la ciudad

Abel Caballero dando la salida de una de las carreras de la Subida ao Castro. Cedida

"La gracia de esta carrera es que es corta. Me encantan las de 5 y 10 kilómetros, tenemos la suerte en Vigo de tener varias y está genial que todos puedan participar, pero buscábamos algo diferente", prosigue. Y lo lograron, ya que se trata de una prueba para la que "no te sirven de nada las referencias, tienes que saber medirte y para eso la experiencia de haber participado en alguna edición anterior es un grado". "Algunos amigos que la corrieron me dijeron 'Una y no más'", ejemplifica.

Mientras el punto de partida no ha cambiado en estos 20 años, Montero Ríos con García Olloqui, el recorrido sí que se ha ido adaptando a necesidades propias de la carrera, pero también de la ciudad. Por ejemplo, comenzó siendo una prueba "escaladora" que incluía las escaleras de la Cruz Roja, pero se producía un tapón en el pelotón.

Así, ampliaron el recorrido con una vuelta por Luis Taboada y Areal, para volver a pasar por la meta, se alargó hasta el Berbés y, desde ahí, tocaba la subida por el Casco Vello. En esta zona, se fueron mimetizando con la renovación del barrio antiguo. Guillermo cuenta que al principio el paso por el Casco Vello Alto llamaba la atención: "Muchos vigueses nunca habían pasado por ahí, era una zona peligrosa y con caminos casi de tierra".

"Ya le dije al alcalde que nosotros habíamos inventado el Vigo Vertical", ríe Guillermo.

Hoy, el recorrido se ha ido estandarizando y, además, tiene un reverso en verano, ahora sí con bicicletas, ya que el descenso de O Marisquiño es, básicamente, la ruta inversa que se hace en la Subida ao Castro. "Me llamó Piti y en 2010 comenzamos a colaborar. Aunque empezamos desde el Concello ahora ya se hace desde arriba de todo", explica.

Nombres para la historia

Discamino también ha participado en esta carrera. Cedida

El primer vencedor fue Marcial Rodríguez en categoría masculina y Mariana da Noite Fernández Guardiola, en femenina. Marcial volvería a ganar el segundo año, y a él le relevó Antonio Sobrado; coincide que ambos, como Guillermo, proceden del mundo ciclista.

De hecho, un clásico del atletismo local como es Daniel Bargiela, que nunca ha logrado ganar esta carrera, le decía al propio Guillermo que era una carrera para "gente con músculo en el glúteo", mientras que los más finos se veían perjudicados, de ahí la "ventaja" de los que practican ciclismo.

Es también el caso de Pablo Camescasse, que en la última edición se impuso rebajando en 11 segundos el tiempo de 2024. La última vencedora ha sido Lea Breinholt.

Destaca entre las corredoras la victoria de la atleta olímpica Ester Navarrete, que fue la primera en alcanzar la meta en 2016; aquel año, Óscar Bernárdez le acompañó como vencedor.

Entre los participantes, Guillermo destaca al incombustible Roberto Rey, otro clásico veterano del circuito local, y Óscar Pereiro, otro ciclista, campeón del Tour, que participó en la segunda edición e hizo podio. Esta subida la han enfrentado desde Discamino hasta varios bomberos con sus trajes y máscaras.

Pero Guillermo no olvida los apoyos institucionales a lo largo de estos 20 años. Lucía Molares, concejala del PP en Concello de Vigo y delegada de la Xunta en la ciudad olívica, con la que arrancó la prueba en 2006; Xabier Alonso, del BNG, que puso en marcha el circuito de carreras populares; y el actual concejal de Deportes, Manel Fernández, que dotó de estructuras imprescindibles para facilitar la organización.

Mañana, a las 12:00 horas, dará el pistoletazo de salida la primera carrera de 2026 de Run Run Vigo.