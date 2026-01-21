El mosense Juan Ferrón, un nadador de sobresaliente en Barcelona

Juan Ferrón Gutiérrez, nadador del Club Natación Mos, alcanzó el éxito en el Trofeo Internacional de Barcelona, una de las competiciones de referencia en el calendario nacional. En esta prueba, el mosense se proclamó campeón en los 100 metros mariposa y logró, además, un doble récord de España en la categoría S12.

Antes, en las series eliminatorias, fue quien de establecer un nuevo hito firmando un tiempo de 59,53 segundos, marca que, incluso, redujo en la final: 59,20.

La participación del nadador del CN Mos se completó en la jornada del domingo con una medalla de plata en los 100 metros lisos, confirmando la regularidad y alto nivel competitivo del deportista tras el parón navideño. "Desde el Club Natación Mos se felicita al nadador por estos magníficos resultados, que vuelven a situar al club y al deporte gallego en lo más alto de la natación nacional", han dicho.