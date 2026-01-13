Ya se conoce el primer Vigués Distinguido del 2026: el circuito de carreras RunRun Vigo

El circuito de carreras populares RunRun Vigo será Vigués Distinguido. Así lo ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, durante la presentación de la decimoséptima edición que se celebrará este año 2026.

"Seréis Viguesas y Vigueses Distinguidos, que es la máxima condecoración de esta ciudad", ha explicado Caballero, que lo ha calificado como "un proyecto de éxito" y que "ya forma parte de la ciudad". "Si en este momento alguien intentara decir que molesta el RunRunVigo por las calles, que lo supriman, la ciudad lo repudiaría de forma inmediata", ha añadido.

Además, el regidor ha avanzado que los organizadores de las 12 pruebas que conforman este circuito de carreras serán homenajeados en la Gala del Deporte que se celebrará el próximo lunes 19 de enero en el Auditorio Municipal.

En la edición de 2025, ha participado un total de 15.000 corredores y alrededor de 3.000 niñas y niños, un total de 18.000 atletas de todas las edades. Esto supone un crecimiento en la inscripción de adultos, que en 2024 alcanzaron los 12.000, 3.000 menos que este año; es decir, un aumento del 25%.

Más allá de la participación, en lo que se ha logrado el objetivo planteado cuando se puso en marcha RunRun Vigo, fomentando la práctica del running, "que se practicaba aisladamente por los que van por las tardes corriendo", Caballero ha destacado la "transversalidad" del proyecto, ya que funciona "por todas partes" de la ciudad y la gran acogida de las pruebas, para las que se corta "media ciudad" pero no se recibe "ni una sola queja".

Doce pruebas a lo largo del año