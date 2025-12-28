Luisa Sánchez propone un pacto a cuatro administraciones para llevar el Mundial 2030 a Balaídos

El futuro de Balaídos como posible sede del Mundial de fútbol de 2030 llegará al pleno municipal de la mano de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, que defenderá un acuerdo institucional "sin precedentes" entre las cuatro grandes administraciones implicadas.

Su propuesta pasa por que Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia y Gobierno de España compartan a partes iguales el coste de las actuaciones necesarias para cumplir con las exigencias de la FIFA.

La iniciativa popular se articula a través de una enmienda alternativa a la moción socialista sobre la financiación de las obras en los colectores próximos a la grada de Tribuna. Frente al planteamiento del gobierno local, que limita el acuerdo a tres instituciones, Sánchez considera imprescindible incorporar al Ejecutivo central, al entender que debe asumir responsabilidades quien impulsó la candidatura española ante el organismo internacional.

La jefa de la oposición también pone el foco en la planificación de las obras, reclamando al Ayuntamiento un calendario claro y cifras concretas sobre todas las inversiones ligadas a la candidatura mundialista. A su juicio, sin una hoja de ruta detallada resulta imposible generar la colaboración institucional necesaria para alcanzar el objetivo común de situar a Vigo entre las ciudades sede.

Uno de los puntos clave de su propuesta es exigir al gobierno municipal que remita al resto de administraciones el proyecto técnico de los colectores, incluyendo presupuesto cerrado y plazos de ejecución. Sánchez recuerda que esta documentación fue solicitada por la Diputación de Pontevedra hace semanas y que, hasta ahora, solo se han conocido estimaciones verbales con importantes desviaciones económicas.

Desde el PP vigués critican además la lentitud del alcalde Abel Caballero a la hora de transformar los anuncios en hechos concretos, subrayando que las peticiones formales a otras instituciones llegaron con retraso pese a la supuesta urgencia del proyecto.

"Para hablar hay prisa, pero para avanzar, no tanta", resume la dirigente popular.