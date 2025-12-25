Arbo (Pontevedra) se suma al deporte navideño con la II Changa en un pabellón renovado

El Ayuntamiento de Arbo, en Pontevedra,celebrará el próximo 27 de diciembre la II Changa Navideña, una cita deportiva que reunirá a 12 equipos en el Pabellón Polideportivo, completamente actualizado este año.

La competición arrancará a las 9:00 horas y se extenderá hasta la noche, con finales que pondrán el broche a un día intenso de deporte y encuentro vecinal.

La entrada será gratuita y el recinto contará con servicio de cantina durante toda la jornada, facilitando que familias y aficionados disfruten del ambiente festivo que acompaña a la Navidad en el municipio. La prueba se integra en la programación navideña 2025/2026 impulsada por el Ayuntamiento.

Impulsada por el Ayuntamiento de Arbo con la colaboración de la juventud local, la Changa nació como iniciativa vecinal y se ha afianzado como un referente en el calendario municipal. El objetivo es claro: fomentar el deporte base y fortalecer los lazos comunitarios entre participantes, acompañantes y vecinos.

El Pabellón Polideportivo, sede del torneo, estrenó en 2025 una profunda remodelación que incluyó nueva pista, gradas renovadas y vestuarios mejorados, ofreciendo un espacio moderno y accesible para deportistas y público.