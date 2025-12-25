Arbo (Pontevedra) se suma al deporte navideño con la II Changa en un pabellón renovado
Doce equipos competirán el 27 de diciembre en una jornada abierta al público y pensada para la convivencia
El Ayuntamiento de Arbo, en Pontevedra,celebrará el próximo 27 de diciembre la II Changa Navideña, una cita deportiva que reunirá a 12 equipos en el Pabellón Polideportivo, completamente actualizado este año.
La competición arrancará a las 9:00 horas y se extenderá hasta la noche, con finales que pondrán el broche a un día intenso de deporte y encuentro vecinal.
La entrada será gratuita y el recinto contará con servicio de cantina durante toda la jornada, facilitando que familias y aficionados disfruten del ambiente festivo que acompaña a la Navidad en el municipio. La prueba se integra en la programación navideña 2025/2026 impulsada por el Ayuntamiento.
Impulsada por el Ayuntamiento de Arbo con la colaboración de la juventud local, la Changa nació como iniciativa vecinal y se ha afianzado como un referente en el calendario municipal. El objetivo es claro: fomentar el deporte base y fortalecer los lazos comunitarios entre participantes, acompañantes y vecinos.
El Pabellón Polideportivo, sede del torneo, estrenó en 2025 una profunda remodelación que incluyó nueva pista, gradas renovadas y vestuarios mejorados, ofreciendo un espacio moderno y accesible para deportistas y público.