Abiertas las inscripciones para el XI Torneo de Nadal de Fútbol de Vigo

Este jueves se ha abierto el plazo de inscripción del XI Torneo de Nadal de Fútbol, un campeonato que reunirá a alrededor de 2.500 deportistas de cerca de 175 equipos de Vigo y su área.

El torneo, consolidado como una de las citas más multitudinarias del deporte base vigués, se disputará en 12 campos de fútbol municipales: Travesas, Navia, Candeán, Cotogrande – Santa Mariña, Meixoeiro, Monte da Mina (Castrelos), Matamá, A Bouza, A Guía, Xunqueira – Comesaña, San Miguel de Oia y el Federativo de Coia.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado que este Torneo de Nadal es "una magnífica oportunidad para el deporte juvenil, coincidiendo con una época del año en la que la gente joven está de vacaciones y puede disfrutar del fútbol y de la convivencia".

Las inscripciones para participar en el torneo se pueden realizar a través de la página web de la Fundación VIDE.