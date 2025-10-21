El 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de Optimist contará con destacada presencia gallega

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) acogerá del 3 al 7 de diciembre el 74º Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de Optimist, una de las regatas más antiguas y prestigiosas del calendario internacional de vela infantil.

La cita ya roza el aforo máximo con 283 regatistas preinscritos de 21 países, algunos de naciones inéditas como Puerto Rico, Perú, India o Uruguay. La edición de 2025 se perfila como la más internacional y competitiva de la última década, coincidiendo con la incorporación de ABANCA como patrocinador principal.

Entre los favoritos figuran el campeón de España Pablo López, la campeona de Europa Lluc Bestard, el croata Mihael Zobec (plata en el Mundial 2025) y el vigente campeón, Jan Palou.

La Federación Gallega de Vela contará con una destacada representación, consolidando el excelente momento de la cantera gallega en la clase Optimist. El equipo convocado incluye a Jose Luis Ríos (RCN Vigo), Emma Pérez-Roig, Pablo Gago, Rosa Rivero, Federico Pardo y Mafalda Nomdedeu (RCN Coruña), Martín Barros (MRCY Baiona), Nicolás Agra y Gabriela González-Solla (RCN Sanxenxo).

La participación gallega cobra especial relevancia por la vinculación de ABANCA con el proyecto, que refuerza el eje náutico Galicia–Baleares y su compromiso con la vela de base y el deporte juvenil.

Numerosos equipos extranjeros han solicitado entrenar en Palma con semanas de antelación, y la academia Gold Winds, impulsada por el regatista mallorquín Albert Torres, organizará un clínic de tecnificación del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

El evento se inaugurará oficialmente el día 3, con las series clasificatorias los días 4 y 5, y las finales el 6 y 7 de diciembre.