Bruno Iglesias y Lara Sabina, campeones de la Copa de España de vela celebrada en Vilagarcía

La Copa de España de ILCA 6 celebró este domingo su jornada final en Vilagarcía donde el ribeirense Bruno Iglesias se ha proclamado campeón en categoría masculina y la alicantina Lara Sabina Himmes en categoría femenina. Organizada por la Real Federación Gallega de Vela (RFGV), la prueba ha contado con la participación de 150 ILCA 6.

El regatista del CND Riveira, que cuenta con el impulso de la Diputación de A Coruña, logró asaltar el liderato en la última prueba, cuando las tornas cambiaron. Así fue como Iglesias logró convertirse en el nuevo vencedor del torneo en categoría absoluta y sub19 masculina.

La ría de Arousa ofreció un escenario tranquilo para la prueba final, en un día con viento del norte que fue perdiendo intensidad respecto a los anteriores, aunque lo suficientemente fuerte para la disputa de dos mangas decisivas para el grupo oro, con las que se definieron los podios de las cinco categorías participantes.

Como indica la Federación, con unos 8-9 nudos de intensidad y tras dos salidas anuladas por llamada general —provocadas por el fuera de línea de buena parte de la flota—, el Comité logró dar la primera salida en torno a las 11:00 horas.

En la clasificación masculina, el de Ribeira partía como 64º y en la segunda posición provisional. Sin embargo, aprovechó sus ocasiones para ponerse en quinto puesto antes de la última manga, en la que finalmente se declaró vencedor.

Iglesias finalizó con tres puntos de ventaja sobre el segundo, Nikko Palou (RCN Palma), y cuatro sobre Juan Bennassar (RCN Palma), tercero. Los tres coparon también el podio Sub19 Masculino.

En la femenina, Lara Sabina Himmes (RCR Alicante) partía desde la segunda posición y logró la victoria final con ocho puntos de ventaja sobre Sheila Martínez (CN Campello) —la mejor del día con un primero y un tercero— y 15 sobre la canaria Isabel Hernández (RCN Gran Canaria), que cerró el podio en tercera posición.

En Sub21 Femenino, la victoria final fue para la balear Margalida Perelló (RCN Palma), seguida de Adriana Castro (RCN Torrevieja) y Ainhoa Gómez (Federación de Vela de la Región de Murcia), segunda y tercera respectivamente. Gómez se alzó además con el título en Sub19 Femenino, podio que completaron Gabriella Morell (RCN Palma) y Raquel Retamero (RCN La Línea).

En el acto de entrega de trofeos Pedro Piñeiro, vicepresidente federativo presidió el evento, que contó con la presencia de Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa; Carlos Coira, concejal de Deportes; Blanca García-Señoráns, directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de Pontevedra; y Marcos Guisasola, diputado de Medio Ambiente e Mar de la Diputación de Pontevedra.