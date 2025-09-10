La Vuelta abandona Galicia con una protesta Propalestina en O Barco de Valdeorras sin altercados

La salida de la 17ª etapa de La Vuelta, celebrada este miércoles en O Barco de Valdeorras (Ourense), se desarrolló con normalidad y sin incidentes de gravedad, aunque estuvo acompañada por una protesta de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina frente al Hospital Comarcal.

La etapa comenzó a las 13:30 horas en el Parque do Malecón, rumbo a la comarca del Bierzo, donde finaliza el recorrido. Según informó la Subdelegación del Gobierno en Ourense, todo transcurrió con normalidad gracias al dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, un operativo que, en palabras del subdelegado Eladio Santos, forma parte del protocolo habitual para garantizar la seguridad de ciclistas, organización y público.

Santos destacó además la importancia de compatibilizar la seguridad del evento con el respeto al derecho de manifestación de la ciudadanía, especialmente en relación con las protestas que denuncian la situación en Gaza.

En la salida también estuvieron presentes el alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso (PSdeG), y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor (PP).

Otras protestas en Galicia

La movilización de este miércoles se suma a otras acciones recientes en el marco de La Vuelta. El pasado domingo 7 de septiembre, en la provincia de Lugo, una protesta durante el final de la 15ª etapa en O Corgo y Monforte de Lemos se saldó con diez detenidos, entre ellos la representante comarcal del BNG en Lugo Sur, Rosana Prieto, que fue puesta en libertad esa misma tarde.

Asimismo, este martes en Mos (Pontevedra), cerca de un millar de personas bloquearon el tramo final de la etapa, obligando a la organización a recortar el recorrido en ocho kilómetros. Los manifestantes formaron un tapón humano en la carretera, pero finalmente fueron desalojados por la policía.