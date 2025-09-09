El Puerto de Vigo se une a la lucha de Mauri contra su enfermedad ultrarrara APV

Este próximo domingo, 14 de septiembre, el Puerto de Vigo acogerá la carrera solidaria "5 km por Mauri", el niño de Nigrán al que hace un año le detectaron una dolencia ultrarrara de origen genético y neurodegenerativa para la que no hay cura, conocida como la enfermedad de Alexander.

Lo recaudado irá destinado a la Asociación Española de la Enfermedad de Alexander, creada por los padres del propio Mauri, Jairo Mera, Policía Portuario en Vigo, y su pareja, Iria Menacho, presidenta de esta asociación sin ánimo de lucro.

Para participar en la carrera, los interesados pueden inscribirse en la web de Cronotec, con plazo hasta hoy a las 23:59 horas; aquellos que no puedan asistir pero quieran colaborar con la causa, se ha habilitado una Fila 0 que estará activa hasta el sábado a medianoche.

La Carrera solidaria "5 km por Mauri" saldrá a las 10:00 horas del Puerto Pesquero y, 15 minutos más tarde, arrancará la tradicional "10 km Alfonso Moro". Un evento ya emblemático en el calendario deportivo de la ciudad, cuyo circuito transcurre íntegramente por el interior de O Berbés, dividido en dos vueltas de 5 kilómetros cada una. Para aquellos que participen en la modalidad de 5 kilómetros, la prueba consistirá en una única vuelta al circuito.

A día de hoy, ya hay más de 400 inscritos en ambas modalidades de la carrera.