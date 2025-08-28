Vigo se prepara para la gran salida final de La Solitaire du Figaro Paprec con la Ocean Race en la memoria

Imágenes de la ría de Vigo durante la salida de la Volvo Ocean Race 2005. María Muiña

Vigo comienza la cuenta atrás para acoger la salida final de La Solitaire du Figaro Paprec, que se celebrará el domingo 21 de septiembre a las 11:00 horas. Una cita espectacular con la vela que trae a la memoria la espectacular salida desde el puerto vigués de la Volvo Ocean Race en 2005.

La flota recorrerá un tramo costero de 10 millas por la ría de Vigo antes de encarar el Canal de la Mancha, rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue en Francia, culminando la 56ª edición de una de las regatas oceánicas más legendarias del mundo.

La ciudad olívica retoma así su papel como lugar de partida de regatas casi 20 años después. En noviembre de 2005, la ría de Vigo fue testigo de una de las salidas más espectaculares de la historia de la Volvo Ocean Race, con cerca de 2.000 embarcaciones, desde barcos de ocio y deportivos hasta catamaranes de transporte y barcos de pesca profesional.

Antes del gran evento, la flota compuesta por 35 embarcaciones tendrá base en A Laxe, en la dársena de Portocultura, donde los regatistas descansarán y prepararán sus barcos del 17 al 20 de septiembre.

En paralelo al evento deportivo, en los Jardines del Cable se ofrecerán actividades para familias, degustaciones gastronómicas de la Consellería do Mar y conciertos con show cooking al final de cada jornada.

El miércoles, 3 de septiembre, se celebrará la presentación oficial de esta doble etapa, de llegada y salida final, donde se desvelarán por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y de la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, los detalles de los cuatro días que volverán a situar a Vigo en el mapa mundial de la vela.