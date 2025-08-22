Llega a Vigo uno de los mayores eventos de CrossFit de Europa

Las luces de Navidad protagonizan Vigo en diciembre, pero parece haber llegado el momento de sudar la camiseta incluso en esta época invernal. Y es que uno de los mayores eventos de CrossFit aterriza en el IFEVI en pleno diciembre.

Se trata del Hybrid Day, una competición por el centro de CrossFit Viana do Castelo y XLife, que en Vigo contará con la colaboración de X-One Box.

"Este año, 12 millones de luces LED lo convierten en el plan perfecto: compites de día y te alucinas con la Navidad de Vigo por la noche". Así ha anunciado la organización la cita de Vigo, que se celebrará en el IFEVI.

"16.500 metros cuadrados de zona de competición (100% interior). Instalaciones brutales para lo que promete ser una de las carreras más grandes de la historia de España", han asegurado.

La inscripción ya está disponible a través de un enlace en la biografía del perfil de Instagram de CrossFit Viana do Castelo. Se puede participar en equipo, pareja o familia en un evento que combina el deporte con el espectáculo.

Las entradas tienen un coste de 55 euros para quien participe por su cuenta y alcanzará los 110 euros para los grupos que se registren en la competición de relevos.