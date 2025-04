El músculo del deporte base en Galicia: apoyo institucional, pasión local y retos de infraestructuras

El deporte de base es un elemento que va mucho más allá del deporte. Conjuga salud, socialización e iguala a sus usuarios en cuanto a que las habilidades deportivas son el factor predominante y no su estatus social o su procedencia, raza u otro elemento más subjetivo. Deporte lo puede practicar cualquiera, siempre que reúna unos mínimos de salud y de condiciones motrices.

Generalmente, hablar de deporte nos envía automáticamente a una modalidad: el fútbol. Pero no deja de ser una asociación más alejada de la realidad. Si bien es cierto que el balompié gallego aglutina más de 100.000 practicantes en todas sus modalidades, no todo el deporte se reduce a esta disciplina. Cada vez, más niños y niñas se acercan ya desde los inicios a otras modalidades deportivas.

El deporte en estas edades tiene un marcado apoyo de las diferentes instituciones. Tanto los ayuntamientos como administraciones más cercanas al ciudadano como las diputaciones a nivel provincial y la propia Xunta de Galicia a nivel autonómico colaboran en su financiación, un elemento imprescindible ante el incremento de costes que cada año se atraviesa y que, no en todos los casos, se repercute en las familias de los usuarios.

A Coruña, tres vías de apoyo

El Concello de A Coruña colabora con el deporte base a través de tres grandes líneas. Por un lado, la aprobación de los nuevos presupuestos para el año 2025 ha permitido desbloquear los convenios nominativos, que permiten financiar muchas actividades de muchos clubes. Son contratos entre el club y la administración, que la entidad deportiva debe justificar de forma clara y acorde a la ley, si no afrontará su devolución. Su firma le permite a la entidad deportiva obtener músculo financiero.

En paralelo a esta ayuda, y excluyente, existe una línea de subvenciones por concurrencia competitiva que, en base a unos parámetros fijados en las bases, subvenciona la actividad federada, no federada (física) y las de conciliación y campamentos. Su convocatoria se prevé para las próximas semanas.

A mayores, el Concello declara de oficio la exención de tasas por uso de Instalaciones Deportivas Municipales en muchos casos, donde se cumplen los requisitos para ello, consiguiendo de esta manera evitar un coste que supondría miles de euros a lo largo de una temporada deportiva para sus clubes.

Un gran tejido deportivo en A Coruña

Colectivo o individual. Con el pie, con la mano, o sin balón. El tejido deportivo de A Coruña es inmenso, abarca casi todas las modalidades pero adolece de un mismo problema: la falta de instalaciones. Y eso que las pistas multideporte o el acondicionamiento del campo de Lamadosa en el barrio de Eirís han paliado déficit, pero se necesitan más para acoger el problema existente. A Coruña dispone de instalaciones privadas, pero también públicas que gestionan el Concello de A Coruña, la Deputación de A Coruña, o la Xunta de Galicia a través de la Fundación Deporte Galego o de concesiones. A mayores, hay instalaciones municipales con régimen de concesión.

El fútbol es el deporte hegemónico. La mayoría de clubes se aúnan en torno a AFAC, rozando la treintena. Clubes de grandes estructuras como Victoria CF, Silva, Ural Español CF o Orillamar SD se conjugan con estructuras medias como el Sporting Coruñés o más modestas como el Unión Sportiva. La AFAC ejerce de elemento común, como una especie de patronal, que representa a estas entidades, gestiona el reparto de instalaciones entre sus asociados para entrenar y los fondos derivados del convenio municipal, en base a criterios claros y objetivos que cubren parte de las mutualidades y arbitrajes. Existe otra asociación de creación reciente, FutCor, con fines diferentes. A mayores, hay entidades que no están asociadas a ninguna asociación o que funcionan dependientes de centros educativos. Todo ello sin olvidar a los veteranos, que desde los 30 años cumplidos forman ligas propias con sus propias divisiones (cinco en la actualidad).

El fútbol sala, mal llamado hermano pequeño del fútbol, es otro deporte en auge en A Coruña. La caída en desgracia del Distrito Ventorrillo, que se vio obligado a prescindir de su equipo senior en 3ª División Nacional este verano, ha sido suplida con un ascenso inmaculado del mayor proyecto de la ciudad, el de 5Coruña FS, que basándose en su cantera ha ascendido a 2ªB, la tercera división nacional. Otras entidades como el Silva SD ARBOCO también presentan una estructura completa de equipos, al igual que el Hércules FS en masculino, o el Viaxes Amarelle FS en femenino que a nivel sénior pelea por permanecer en 2ª RFEF. Durante la semana, la liga local de 2ª Galicia aúna a muchas personas que huyen de las obligaciones del federado en fin de semana.

La pelota naranja ha llegado para quedarse. Desde la Polideportiva de Riazor al Coliseum pasando por el "forno" de Riazor, Básquet Coruña no ha podido consolidar todavía un proyecto en ACB pero sí un proyecto de base que aúna a más de 600 licencias masculinas y femeninas y permite canalizar ese amor por el balón naranja. Otros clubes de la ciudad como Los Rosales también complementan esta oferta.

Si hay un deporte donde A Coruña destaca es el Hockey sobre Patines. El Deportivo Liceo, el equipo más laureado de Galicia, pelea con los mejores, y con los clubes catalanes, para seguir siendo un oasis dentro de la OK Liga. A ello se le suma su gran trabajo de base, pero también el que realizan el Dominicos, o el Compañía de María, que dispone de equipos en OK Plata y OK Bronce para disfrute de su cantera. En modalidad femenina, el Hockey Club Coruña Femenino cumple su segunda temporada y, tras un año de alegrías, asume una zozobra institucional. Su nacimiento fue para evitar la desaparición de esta plaza en la máxima categoría tras el anuncio del Deportivo Liceo de no continuar con el proyecto por motivos económicos.

San Francisco Javier es apodada "la cuna del balonmano", y no es un eslogan al uso. La llegada de Carlos Reish a la presidencia del OAR Coruña le ha dado un impulso al proyecto que durante casi dos décadas giró al son del desgraciadamente fallecido Pablo Aguirregabiria. Clasificado para el ansiado ascenso a la segunda categoría, ha incidido sobre todo en el trabajo de base, doblando su presencia en este aspecto. Otros proyectos de la ciudad son el Línea 21 o en femenino el Brigantium.

El rugby es otra de las especialidades de la ciudad de María Pita. Es ya habitual ver a orillas de la Torre de Hércules, en una ciudad deportiva Arsenio Iglesias llena de niños y niñas, a deportistas del balón ovalado. El trabajo del CRAT Coruña no ha pasado desapercibido, y ahora pelea con su equipo femenino en Elviña por permanecer en la Liga Iberdrola, la máxima división, y un estatus que nunca ha perdido desde su fundación.

Otros deportes a cubierto también son ofertados en A Coruña. Así, el patinaje tanto abierto aprovechando la nueva pista de Mesoiro como en cerrado, ha ganado adeptos, en parte gracias al trabajo de Galicia Roller. La gimnasia artística, el jedo donde A Coruña acoge cada año el torneo Miguelito, o la Halterofilia con el gran trabajo de Ferenc Sabo entre otros, también acaparan los titulares.

A Coruña, además, es potencia europea en Fútbol Gaélico gracias al trabajo de Fillas y Fillos de Breogán, un proyecto que ahora se afana en tener continuidad y poder constituir categorías de base.

Además, el atletismo con el gran trabajo de Coruña Comarca entre otros con José Carlos Tuñas al frente ha provocado que A Coruña, a pesar de no tener la mejor situación en cuanto a instalaciones, pueda ser todo un referente. Los circuitos de carreras populares Coruña Corre o las pruebas que se desarrollan en la ciudad, en circuitos urbanos que afectan al tráfico de vehículos, también muestran la capacidad organizativa y de atracción de usuarios.

Todo ello sin olvidar el gran trabajo de las Escuelas Deportivas Municipales, que da posibilidades no federadas en todas las edades en múltiples modalidades deportivas y que organiza, incluso, actividades al aire libre en verano.

Siendo una península, no se pueden olvidar tampoco los deportes acuáticos, un polo de atracción y que cada vez ganan más adeptos y practicantes gracias a las posibilidades que otorgan las orillas del Atlántico.

Quizás, la gran posibilidad de ver todo este tejido en acción es en el Día do Deporte na Rúa, que la Concellaría de Deportes organiza cada mes de junio y donde, en un día concentrado, los niños y niñas pueden probar múltiples modalidades que ofertan los propios monitores de los clubes.

Vigo, otro hervidero de actividad deportiva

El Concello de Vigo también oferta una gran actividad deportiva. Sus clubes son punteros en sus disciplinas, destacando en balonmano por ejemplo, o sin olvidar el gran trabajo del Celta Femenino de Baloncesto, que cada año pelea por seguir en la élite.

El consistorio vigués tiene seis ejes clave en su política deportiva: las escuelas deportivas municipales, que permiten deporte para todas las edades y en modalidades que pueden considerarse deficitarias a nivel económico para sus organizadores, las carreras populares para acercar el deporte de forma individual a cada ciudadano, el programa de deporte de agua y salud para que todos los vigueses puedan realizar estas actividades en piscinas y mejorar su condición saludable, la actividad física para mayores de tal forma que se refuerce el servicio a esta franja de edad para permitir un tramo final de vida con mejor condición y mejor salud, la liga de natación escolar donde diferentes centros interactúan entre ellos para campeonar, o el cross escolar para que realicen lo mismo pero en cuanto a esta modalidad deportiva. Estas dos, precisamente, incentivan mucho la interacción entre los más pequeños, conviviendo diferentes centros escolares y generando sinergias y relaciones interpersonales.

A nivel económico, el apoyo se canaliza a través de una gran línea de subvenciones de más de un millón de euros de la que se beneficiaron en la convocatoria del año 2024 un total de 216 entidades, una gran cantidad de clubes que permiten aunar a muchos más usuarios.

Además, el Concello de Vigo ha emprendido una campaña para mejorar y reforzar sus instalaciones al encargar un estudio para ver deficiencias y mejoras en los vestuarios de los campos de fútbol. Toda una apuesta para un polo clave del deporte gallego.

El resto de ciudades

Lugo, Ourense, Santiago y Pontevedra también tienen deberes en cuanto a sus instalaciones, estando en marcha en la actualidad varias mejoras tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, con la intervención de la Xunta de Galicia en los estadios de O Couto (Ourense) y Anxo Carro (Lugo).

En cuanto a Ferrol, la desafección de terrenos permitirá avanzar en una necesidad imperiosa: la ciudad del deporte, que permita rescatar a FIMO del siglo XX y acabar con sus goteras, elaborando un plan director de instalaciones que sitúe a esta ciudad en un parámetro aceptable de número y calidad de las mismas. La construcción de la ciudad deportiva del Racing Club Ferrol en la parcela de la antigua estación de radio de Mandiá también aliviará un problema de campos de fútbol latente.