La visita de la Juventus a Vigo desata la locura de la reventa: más de 1.200 euros por una entrada

El Celta-Juventus de este jueves, 15 de octubre, correspondiente a la segunda jornada de la liguilla de la Europa League es un partido que nadie se quiere perder. Otra cosa es cuánto se esté dispuesto a pagar por verlo en directo desde las gradas de Balaídos.

La Vecchia Signora es el equipo más importante que pisará el césped del municipal en competición europea desde que lo hiciera el Manchester United en las semifinales de aquel 4 de mayo de 2017. Además, el recuerdo que hay de su paso por Vigo es el del 4-0 de la vuelta de los octavos de la UEFA en marzo del 2000.

Todo esto hace que la cita del jueves sea especial y una de las más importantes de la temporada para el celtismo. Las entradas se pusieron a la venta el pasado 21 de septiembre y, a dos días del partido, apenas quedan tickets en la web del Celta: una en Marcador Alto Par por 55 euros; en Río Alto Impar Central por 75 euros, y alrededor de una veintena en Tribuna, entre 160 y 180 euros.

Esto en lo que respecta a la venta oficial, porque en webs de venta de segunda mano, como Milanuncios, son varias las posibilidades que se acompañan del "truco" de vender un boli con el que van "de regalo" las entradas.

Venta de entradas en Milanuncios. Milanuncios

Hay desde 110 euros para Marcador Bajo, la grada de animación, Tribuna Alta por 160 euros, dos asientos juntos en Tribuna Baja por 130 euros cada una y con foto incluida de la ubicación centrada, 60 euros por una entrada para Río Alto centrado o incluso un carnet de abonado por 100 euros en Tribuna Baja detras del banquillo visitante.

Las cifras más elevadas aparecen en las plataformas especializadas en compraventa de entradas. En StubHub, las entradas anunciadas presentan precios comprendidos entre los 170 y los 1.211 euros.

Las ofertas más económicas son de 170 euros para la pequeña grada instalada en Gol, 170 euros en la fila cuatro, o Río Bajo Impar, con localidades desde 235 euros en primera fila. A partir de ahí, los precios aumentaban considerablemente: 459 euros en Marcador, 517 en Río Alto, 574 en Tribuna Alta y hasta 620 euros en Río Bajo.

Pero hay precios que llaman la atención por lo desorbitado: más de 800 euros para Tribuna Baja o Río Alto, y también para esa grada 1.264 y 1.723 euros.

Captura de StubHub. StubHub

La plataforma Hellotickets también ofrece entradas para el encuentro, con localidades desde 321 euros y una media anunciada de 722 euros. Entre las zonas identificadas aparecen Tribuna Alta desde 515 euros, Río Alto desde 721 euros y Tribuna Baja desde 773 euros.

Sin especificar el precio, hay quien ofrece o responde a la petición de entradas en redes sociales como 'X'.

Entrada para Celta - Juventus. Marcador alto. Mandar privado. #celtajuve — Mr.PWR (@PBR_Vigo) October 12, 2026