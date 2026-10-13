Baiuca llevará la música y la tradición gallega a Balaídos antes del Celta-Juventus Celta de Vigo

Baiuca lleva la música y la tradición gallega a Balaídos antes del Celta-Juventus

El Celta afronta este jueves su primer partido de la Europa League en Balaídos, donde buscará su primera victoria en la competición. El encuentro ante la Juventus comenzará a las 21:00 horas.

Para animar a la afición antes de un duelo de esta magnitud, el club ha anunciado una actuación musical con sello local. Baiuca llevará la música, la tradición y el celtismo al estadio antes del pitido inicial.

"Porque coas nosas raíces por bandeira non hai soños imposibles", ha compartido el Celta en sus redes sociales.