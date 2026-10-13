Baiuca lleva la música y la tradición gallega a Balaídos antes del Celta-Juventus
El encuentro ante la Juventus comenzará a las 21:00 horas de este jueves, 15 de octubre
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El Celta afronta este jueves su primer partido de la Europa League en Balaídos, donde buscará su primera victoria en la competición. El encuentro ante la Juventus comenzará a las 21:00 horas.
Para animar a la afición antes de un duelo de esta magnitud, el club ha anunciado una actuación musical con sello local. Baiuca llevará la música, la tradición y el celtismo al estadio antes del pitido inicial.
"Porque coas nosas raíces por bandeira non hai soños imposibles", ha compartido el Celta en sus redes sociales.