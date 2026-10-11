Claudio Giráldez, crítico tras el partido frente al Elche: "El nivel del equipo no llega y no me ha gustado"

Partido complicado jugó el Celta en el Martínez Valero. Un calor sofocante y un nivel bajo del equipo provocaron que el marcador no se moviese durante los 90 minutos. Uno de los más descontentos en el bando celeste ha sido Claudio Giráldez. El entrenador de O Porriño fue crítico con su equipo en la rueda de prensa posterior al choque explicando que el Elche "ha sido superior".

"Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de robar el balón al otro, con la diferencia de que ellos no se han deshecho de ella y nosotros la hemos tirado. Hemos tenido tiempo para generar más y ellos han jugado con el calor y nuestra desesperación", comenzó Claudio que también valoró, positivamente en este caso, el punto rascado. "La lectura es que un día que no hemos estado cómodos y hemos sufrido, pero nos vamos con portería a cero, cinco partidos seguidos sin perder en liga y es un punto que esperemos que durante la liga se agradezca".

Este es el cuarto empate en cuatro partidos lejos de Balaídos, tres de ellos con resultado a gafas. "Dice que no atacamos bien y defendemos bien", indicó Claudio Giráldez que mostró su descontento con el partido disputado en el Martínez Valero. "No hemos estado fluidos con la pelota y estuvimos incómodos. Tener seguridad defensiva te hace que puedas mantenerte en los partidos, pero no llega. El nivel del equipo no llega y no me ha gustado. Tenemos que hacer mucho más para poder ganar", indicó el técnico celtista que sabe que hay una base sólida para competir, pero que necesitan mejorar.

"La gente estaba mareada y con las piernas arriba"

El calor fue un elemento importante durante el encuentro para Claudio Giráldez, sobre todo teniendo en cuenta la temperatura en Galicia, y señaló que varios jugadores en el vestuario estaban "con las piernas arriba y mareados" tras el partido. "No sé a quien beneficia jugar a estas temperaturas y sin parones de agua", reclamó Giráldez sobre las condiciones climáticas del partidos, aunque sin excusas puesto que "no me ha gustado el equipo, es una realidad y es lo que siento".

Para finalizar, alabó otro buen partido de Yoel Lago que sigue "creciendo" y tuvo un duelo precioso con Fer Niño. "Ha tenido un duelo muy difícil con Niño y ha sido capaz de igualarlo. Ha hecho buen partido en el plano defensivo", finalizó un Claudio Giráldez que sigue dándole vueltas a su cabeza buscando soluciones para que regrese el mejor Celta.