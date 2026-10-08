El partido "con más corazón" del Celta se jugará contra el Alavés: el club pondrá en valor la labor de su fundación

El Celta le dedicará a todas las personas, asociaciones y entidades que conforman la Fundación Celta el encuentro que se disputará el próximo 18 de octubre ante el Deportivo Alavés -16:15 horas-. De hecho, el partido se desarrollará bajo el lema "Un partido con corazón".

Uno de los momentos más especiales tendrá lugar antes del comienzo del encuentro, con el saque de honor del Celta Integra Zelnova, reciente campeón de LaLiga Genuine. Se busca reconocer un proyecto que representa uno de los grandes ejemplos del compromiso social del club y que, desde hace más de una década, utiliza el fútbol como herramienta de inclusión y transformación.

Por otro lado, los abanderados y escort kids serán niños y niñas pertenecientes a diferentes asociaciones y al proyecto Celta Integra Zelnova, mientras que las gradas de ABANCA Balaídos contarán con la presencia de representantes de algunas de las asociaciones y entidades con las que la Fundación Celta trabaja a lo largo del año.

Además, los jugadores del primer equipo saltarán a calentar con una prenda especialmente diseñada para la ocasión, que posteriormente será subastada con el objetivo de recaudar fondos destinados a la Fundación Celta. En este sentido, también habrá una Fila 0, abierta a todas aquellas personas que quieran realizar una aportación económica y contribuir directamente a los proyectos que desarrolla la Fundación.

Programa de actividades

"Un partido con corazón" no se limitará al día del encuentro. En las fechas previas al Celta-Alavés se desarrollará un programa de actividades que permitirá acercar la labor de la Fundación Celta a la ciudadanía y visibilizar algunos de sus principales proyectos.

Entre las iniciativas previstas destaca la presentación del primer palco sensorial de ABANCA Balaídos destinado a personas con autismo, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Federación Autismo Galicia, la Real Federación Galega de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol, que permitirá avanzar hacia un estadio más accesible e inclusivo y facilitar la experiencia de partido a personas con necesidades sensoriales específicas.

La ciudad de Vigo también será protagonista de esta celebración a través de una exposición fotográfica en la Rúa do Príncipe, que recorrerá, a través de imágenes, algunas de las principales acciones desarrolladas por la Fundación Celta y mostrará el impacto de su actividad durante los últimos años.

Por último, se organizarán diferentes actividades dirigidas a asociaciones y entidades sociales, entre ellas un tour especial por el museo del Celta, pensado para acercar la historia del club y la experiencia de ABANCA Balaídos a colectivos con los que la Fundación mantiene una relación continuada.

De esta manera, el club quiere convertir el encuentro ante el Alavés en mucho más que una jornada de competición: un punto de encuentro para reconocer, visibilizar y celebrar el trabajo de todas las personas y entidades que hacen posible la labor social de la Fundación Celta.