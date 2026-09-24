La camiseta del Mundial de Borja Iglesias, en Wallapop: el delantero gallego vende tres objetos personales

El delantero español Broja Iglesias junto a su camiseta de celebración del Mundial, una cámara y su mesa de DJ. Wallapop

Borja Iglesias lleva a Wallapop tres objetos que cuentan buena parte de su vida dentro y fuera del fútbol.

El delantero del Celta y campeón del mundo con España ha subido a la plataforma la camiseta con la que celebró la victoria en el Mundial, una de sus cámaras analógicas y la que fue su primera mesa de DJ.

El futbolista se convierte así en uno de los protagonistas de "Vendedores", la nueva campaña de Wallapop, con la que mostrará una faceta más personal a través de objetos vinculados a algunos de sus momentos y aficiones.

La pieza más especial es la camiseta de la selección española que utilizó durante la celebración del título mundial. Una prenda original que, además del valor asociado al campeonato, cuenta con la particularidad de haber sido utilizada por el propio delantero céltico.

También aparece entre los objetos una cámara analógica, reflejo de una afición por la fotografía que Iglesias ha desarrollado durante los últimos años y que le ha acompañado incluso en su día a día como futbolista.

El tercer artículo es su primera mesa de DJ, otra de las facetas más conocidas del delantero fuera del terreno de juego. El equipo, utilizado por Iglesias para montar sus primeras sesiones y fiestas, busca ahora una segunda vida a través de Wallapop.