La Juventus vuelve a Vigo 26 años después y el Celta ya ha puesto a la venta las entradas

El himno de la UEFA Europa League volverá a sonar en Balaídos el próximo 15 de octubre, a las 21:00 horas. Será en el marco del regreso a Vigo de la Juventus FC, 26 años después.

El club vigués ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro en el Portal del Celtista. Incluirá un periodo exclusivo de 24 horas para los titulares del Carnet Celtista.

Finalizado este plazo, mañana martes, 22 de septiembre, -a las 16:00 horas- las localidades se pondrán a la venta para el público general a través de la web oficial del club y en las taquillas del estadio. Los precios parten desde 35 euros para celtistas y desde 45 euros para el público general.

Desde el Celta auguran en Abanca Balaídos "una de esas noches que seguro quedarán para el recuerdo".