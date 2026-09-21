Fran Beltrán, sobre sus últimos meses en el Celta: "Para estar donde no me querían, me busqué la vida"

El excéltico Fran Beltrán quien, actualmente, milita en las filas del Girona, en la Segunda División, se ha pronunciado en una entrevista sobre cómo fueron sus últimos meses en el club vigués, en donde llegó a no pasarlo bien del todo.

Ante los micros de Mundo Deportivo, Beltrán afirmó que los últimos días en Vigo fueron "complicados". En este sentido, apuntó, tras tener siete temporadas "muy buenas" vistiendo la celeste, sin embargo, en la última, vio cómo su futuro se tornaba "incierto".

Lo anterior le pesó al jugador del Girona a la hora de "estar feliz" y de jugar: "Luego ya la gente te empieza a criticar", lamentó. "A lo mejor el jugador no está bien, necesita otra cosa. No necesitamos que nos piten, un 'vamos, tú puedes'", añade.

En el fondo, confesó el centrocampista, "sabía que no iba a renovar", entonces, dije, "para estar en donde no me quieren me busco la vida".

En Girona, Fran Beltrán asegura estar feliz y así se lo ha dicho su propia familia.