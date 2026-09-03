El Concello de Vigo aprobará la concesión de Balaídos al Celta por 50 años, ampliables hasta 75

La junta de gobierno local de Vigo aprobará este viernes, 4 de septiembre, la concesión administrativa del estadio municipal de Balaídos al Real Club Celta de Vigo durante 50 años, prorrogables hasta un máximo de 75.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en un audio enviado a los medios en el que ha avanzado también la aprobación definitiva del pliego de cláusulas económico-administrativas que regulará el uso y explotación del recinto.

El acuerdo permitirá al Celta explotar en exclusiva el estadio, sus espacios y locales, tanto para usos deportivos como para otras actividades compatibles, aunque estas últimas no podrán superar el 50% de la superficie.

El club abonará al Concello un canon anual de 802.837,93 euros, una cantidad que podrá destinarse a inversiones en Balaídos, acuerdos para actividades culturales o compensaciones vinculadas a las obras pendientes en las gradas de Gol y, posteriormente, Tribuna.

La concesión permitirá además al Celta comercializar los derechos audiovisuales, establecer una denominación comercial para el estadio y organizar actividades culturales, de ocio y tiempo libre. A cambio, tendrá que asumir los gastos de suministros, conservación, reparación, limpieza y seguridad, además de presentar cada año un plan de mantenimiento.

También deberá acometer las obras que, más allá de la conservación ordinaria, puedan exigir LaLiga o la UEFA. El estadio tendrá que seguir siendo la sede del primer equipo y el incumplimiento de esta condición implicaría una indemnización al Concello.

Por su parte, el Concello conservará el derecho a utilizar las pistas y espacios situados bajo la grada de Río, disponer de espacios publicitarios para la marca Concello de Vigo y organizar eventos de interés general siempre que sean compatibles con el calendario oficial del Celta.

También corresponderán al Concello las obras estructurales, reformas o ampliaciones vinculadas a eventos de interés para la ciudad. Caballero ha calificado el acuerdo como "un momento de importancia histórica" y ha asegurado que la concesión es "maravillosamente buena para el Celta" y "extraordinariamente buena para la ciudad".