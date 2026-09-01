Cuánto cuesta viajar por Europa con el Celta: las mejores opciones para recorrer el Viejo Continente

Pese al difícil inicio de temporada, los aficionados del Celta de Vigo encaran con ganas una nueva campaña con competición europea. A apenas dos semanas del comienzo de la Europa League 2026/2027, los celtistas ya buscan las mejores opciones para acompañar al equipo por todo el Viejo Continente.

La ilusión invadió cada hogar celeste el pasado viernes, cuando la UEFA anunció los rivales del Celta en Europa League. Los de Giráldez se enfrentarán a equipos históricos como la Juventus en Balaídos, así como recibirán a clubes atractivos como el R. Union Saint Gilloise, el AFC Bournemouth o el exótico Lillestrøm SK.

Aunque los celtistas esperan con ansias la vuelta de la competición europea al estadio municipal de Balaídos, el deseo de compartir con amigos y familia la experiencia futbolera en alguno de los estadios más míticos de Europa es enorme. Glasgow, Marsella, Nicosia y Bucarest son los destinos de esta temporada 2026/2027.

Desde que se conocieron las fechas y los horarios de los partidos este sábado, la afición céltica visita diariamente los comparadores en busca de las mejores alternativas para acompañar al club olívico en su conquista europea. Organizar con antelación, pedir días libres y ajustar precios son los objetivos de los celtistas estos últimos días.

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A que desprazamento queres ir? 🤔 pic.twitter.com/YleNb3a1L0 — Celta (@RCCelta) August 29, 2026

Omonia FC-Celta: poco margen de maniobra

Los aficionados celestes tienen poco margen para preparar el primer desplazamiento. El 16 de septiembre, Iago Aspas y compañía viajarán a la capital de Chipre para enfrentarse al Omonia FC. Un desplazamiento que interesa a aquellas personas que aún disponen de días libres antes de la vuelta al cole, trabajo o universidad y buscan apurar el verano.

Para la responsable de la oficina de Halcón Viajes en García Barbón, Iria Rodríguez, este es el viaje más atractivo de esta temporada, ya que "es un destino al que no sueles ir". "Además está está buen tiempo ahora en septiembre", comenta a Treintayseis.

La mejor opción para llegar a Nicosia, según Rodríguez, es a través de Atenas (Grecia). Los vuelos directos a la capital griega desde Oporto cuestan sobre 161 euros. En el aeropuerto helénico habría que contratar un viaje a Chipre, cuyos billetes parten de los 15 euros. Sólo la ida, sin alojamiento, podría rozar los 200 euros.

El Prat también cuenta con vuelos directos a Chipre, por lo que también podría ser una opción a valorar. En este caso el desembolso para el viaje de ida podría alcanzar los 130 euros. Además, habría que sumar el alojamiento y la entrada al campo, que tiene un coste máximo decretado por la UEFA de 35 euros para la afición visitante.

Celtic FC-Celta: el 'away' más deseado

Ahora bien, hay una fecha que llama más la atención que ninguna otra en Vigo. El Celta visitará Celtic Park el 22 de octubre, más de 20 años después de aquel histórico enfrentamiento en Glasgow de la temporada 2002/2003. Aquel 28 de noviembre, el equipo de Mostovoi cayó derrotado por 1 a 0.

El viaje a Escocia es el que más atrae a los futboleros. En este caso, cuentan con una mayor diversidad de opciones: Oporto cuenta con vuelos directos a ciudades como Londres, Edimburgo, Liverpool o Dublín, que permiten un transbordo asequible por avión o tren hasta Glasgow. También Santiago de Compostela cuenta con destinos similares.

El trayecto directo de ida a la capital escocesa ya supera los 150 euros, por lo que los celtistas tendrán que realizar escala en alguna ciudad próxima para disfrutar del partido contra el Celtic FC. Los vuelos a Londres parten de los 30 euros, mientras que a Liverpool rozan los 70 euros y a Dublín, los 130 euros. Las opciones en avión o tren para llegar a Glasgow desde estos puntos de las Islas Británicas se sitúan entre los 24 y los 45 euros.

Olympique de Marseille-Celta: un histórico europeo

Marsella es otro de los destinos más atractivos de la temporada. El Celta viajará a la ciudad francesa el 10 de diciembre de 2026 para enfrentarse al Olympique de Marseille en el histórico Estadio Vélodrome. Ambos conjuntos se enfrentaron en cuartos de final de la Europa League en la temporada 1998/1999, cayendo eliminado el club olívico.

Es el viaje "más fácil", según la responsable de Halcón Viajes en Vigo. El aeropuerto de Oporto dispone de vuelos directos diarios con la ciudad francesa, que, además, suelen ser asequibles. El mismo día del partido, un avión procedente de Sá Carneiro hacia Marsella cuesta 29 euros.

Ahora bien, la hora de llegada es las 20:55 horas, por lo que la alternativa sería llegar alguno de los días de antes. El vuelo directo de ida para el 9 de diciembre ya alcanza los 182 euros. Conviene esperar a que la demanda baje para realizar la compra, como recomiendan los agentes de viaje.

Hapoel Beer-Sheva FC: el más polémico

El último desplazamiento es, quizás, el que menos seduce a la afición celeste, que ha manifestado en múltiples ocasiones su posición en contra del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Palestina. Y es que el 21 de enero de 2027, el Celta se enfrenta al Hapoel Beer-Sheva FC.

El encuentro estará marcado por el conflicto abierto en Oriente Medio, razón por la que el club no disputa la competición en Beerseba. Esta ciudad fue ocupada por Israel durante la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948. Tras la conquista, el ejército de David Ben-Gurión deportó a la población árabe local hacia la Franja de Gaza.

La guerra obliga al Hapoel a disputar los partidos en el estadio Rapid-Giulești, casa del Rapid de Bucarest (Rumanía). Cuenta con una capacidad de 14.050 espectadores y el cupo para los celtistas sería de 702 entradas, aunque cabe la posibilidad de que la UEFA no permita la entrada de la afición visitante por seguridad.

En caso de que se pueda acompañar al equipo, Rodríguez afirma que la opción más habitual para viajar a Rumanía es volando desde Madrid. Los vuelos desde la capital española a la rumana suponen, a 31 de agosto de 2026, un desembolso de 50 euros, sólo la ida. A este importe habría que sumar el desplazamiento a Madrid.

Bucarest y Marsella son los destinos más asequibles para los aficionados del Celta. La ida y vuelta puede rondar los 150 euros en ambos casos. El viaje a Glasgow depende de las conexiones, aunque no se aleja de este precio. En cambio, debido a la proximidad del encuentro, Nicosia es el desplazamiento más caro, ya que los billetes de avión superarán con creces los 200 euros.

Calendario oficial del Celta en Europa League