El Celta Fortuna encaja el primer golpe de la temporada ante el CD Castellón (1-2)

El Celta Fortuna de Fredi Álvarez encaja su primera derrota de la temporada en la Liga Hypermotion. El CD Castellón aprovechó la falta de contundencia de la defensa celeste para adelantarse por 2 tantos a cero en el marcador. El gol de Óscar Marcos y la valentía del filial en el tramo final no bastaron para igualar el encuentro.

El equipo dirigido por Pablo Hernández dominó desde el pitido inicial, adelantándose en el marcador en el minuto 8. Un centro que no lograron despejar Pablo Meixús y Anxo Rodríguez cayó en las botas de Fran Castillo, que no perdonó ante Coke Carrillo (0-1).

Pese a algún acercamiento por parte del club olívico, el CD Castellón imprimió su ritmo en el partido, demostrando su experiencia en la categoría y ser un candidato para el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El inicio de la segunda parte no sería muy diferente. En este caso, la falta de contundencia de Hugo Burcio en área propia y un espectacular recorte de Pablo Santiago, que asestó el segundo golpe al filial celeste (0-2, min. 47).

El CD Castellón pudo lograr el 0 a 3 con un disparo de Íñigo Córdoba. La buena intervención de Coke Carrillo y los cambios ejecutados por Fredi Álvarez impulsaron al Fortuna, que comenzó a generar importantes ocasiones de gol.

Aldrine Kibet pecó de inocencia en dos acercamientos a la portería defendida por Romain Matthys. Ya en el minuto 78, un genial pase de Hugo Cuenca permitió a Óscar Marcos encarar la meta rival y situar el 1-2 en el marcador.

El tanto animó a los celestes, cuya verticalidad, valentía y energía puso contra las cuerdas al equipo de Pablo Hernández. El larguero evitó el empate del Fortuna tras un disparo de Bernard Somouah y, así, el club olívico registró su primera derrota de la temporada.