Una primera parte para el olvido condena al Celta a su segunda derrota consecutiva en casa

El Celta ha empezado con mal pie esta temporada, la última de su leyenda, Iago Aspas. Los de Giráldez han registrado la segunda derrota consecutiva en Balaídos contra el Athletic Club , que hunde a los celestes hasta la parte baja de la clasificación tras tres jornadas disputadas.

Con Hugo González y Abdoulaye Faye estrenando titularidad, el conjunto celeste impuso su ritmo en los primeros compases del partido. Un pase al centro del área de Ferran Jutglà rematado por Williot Swedberg casi adelanta al club olívico en el marcador.

Tan solo un par de minutos más tarde, Álex Berenguer se encuentra un balón al borde del área. La pasividad defensiva celeste le permitió entrar al área y encontrar el hueco en el minuto 20 para disparar y situar el 0 a 1 en el marcador del estadio municipal de Balaídos.

El tanto de los vascos mandó al Celta a la lona. Los pases no fluían y las posesiones celestes no superaban el medio campo ante la asfixiante presión de los bilbaínos. Una pérdida de Aleix Febas y una buena combinación de los rojiblancos dejó a Robert Navarro solo ante Ionut Radu, que no pudo evitar el 0-2 (minuto 22).

Dos minutos para el olvido que tumbaron al equipo de Claudio Giráldez, que registró una de las peores primeras partes desde que el de O Porriño es entrenador del primer equipo. El Athletic arrolló al Celta hasta el descanso, pudiendo ampliar su ventaja en varias ocasiones.

Claudio Giráldez movió el banquillo en el descanso con cuatro cambios y el Celta tomó las riendas del partido. Los celestes se instalaron en campo contrario y generaron llegadas peligrosas. El balón no quiso entrar y el club olívico perdió su esperanza por remontar con el paso de los minutos.

Ahora, el foco se traslada de inmediato a la siguiente cita, que llegará entre semana y a domicilio. El próximo jueves 3 de septiembre, a las 21:00h, el Celta visitará a la Real Sociedad, en el adelanto de la jornada 6, con la firme intención de estrenar su casillero de victorias.