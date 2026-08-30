Ya es oficial el calendario del Celta para la Europa League 2026/2027: fechas, rivales y horarios

Los aficionados del Celta de Vigo ya están haciendo cálculos para viajar por Europa con el equipo de Claudio Giráldez. A última hora de este sábado, UEFA ha desvelado el calendario oficial de la Europa League 2026/2027, que comienza en poco más de dos semanas.

El debut será en Nicosia (Chipre), donde Iago Aspas y compañía se enfrentarán al Omonia FC. El primer encuentro de los celestes de la temporada europea tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, a las 18:45 horas.

Un mes más tarde, los célticos se enfrentarán al primer gran 'coco' de la Fase Liga. El 15 de octubre visita el estadio municipal de Balaídos la Juventus de Turín. A partir de las 21:00 horas, los celtistas podrán revivir aquella noche europea en la que McCarthy, Makelele y compañía vencieron por 4 a 0 al equipo de Zinedine Zidane, Van der Sar y Carlo Ancelotti.

Octubre será un mes de reencuentros con clubes históricos del Viejo Continente. El 22 de octubre, a las 21:00 horas, los de Giráldez saltarán al césped de Celtic Park para enfrentarse al Celtic FC. Glasgow es el 'away' más esperado por los aficionados celestes.

En noviembre, Balaídos recibirá al R. Union Saint-Gilloise y al AFC Bournemouth. El encuentro contra los belgas será el 5 de noviembre a las 21:00 horas y el partido contra los ingleses, el 26 de noviembre a las 18:45 horas.

El Celta despedirá el año en Europa con el segundo viaje más esperado por los celtistas. Iago Aspas y compañía viajarán a Marsella el 10 de diciembre, para enfrentarse a las 18:45 horas al Olympique de Marseille.

Previsiblemente, los de Giráldez se jugarán su clasificación a las siguientes rondas de la competición en enero. Primero, tratarán de cerrar su pase a la fase final el 21 de enero, a partir de las 21:00 horas, contra el Hapoel Beer-Sheva FC, que juega en el estadio del Rapid de Bucarest —no juega en Israel debido a los conflictos en Oriente Medio—.

El Celta despedirá la fase de liga en casa frente al Lillestrøm SK. El equipo noruego se enfrentará en el estadio municipal de Balaídos al club olívico el próximo 28 de enero de 2027, a partir de las 21:00 horas.

Calendario oficial del Celta en Europa League