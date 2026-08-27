El Celta se enreda en la polémica y se estrena con derrota en Balaídos

Iago Aspas en un momento del partido contra el Osasuna Celta

El Celta empieza la temporada con derrota en casa, después del empate 0-0 contra el Valencia.

Todo apuntaba a celebración. La del homenaje a Borja Iglesias, primer campeón del mundo de fútbol gallego y del Celta y la del gol de Iago Aspas.

Todo un CAMPIÓN DO MUNDO! 🥇⭐️



Borja Iglesias e a homenaxe máis merecida. O recoñecemento do celtismo para o noso representante na #FIFAWorldCup.



Moitos parabéns, @BorjaIglesias9! 👏 pic.twitter.com/u6FTX2ZGEr — Celta (@RCCelta) August 27, 2026

El ‘10’ celeste empezó su último año anotando el primer gol de la temporada del Celta, en casa y rodeado de su afición a los 13 minutos.

Pero todo se complicó en la segunda parte. Primero, una entrada con los tacos por delante de Marcos Alonso que el VAR convirtió de amarilla a roja.

Después, empató Kike Barja en el minuto 56 aprovechando la depresión celeste.

Solo 8 minutos después, unas manos de Galán tras un remate de un recién entrado Budimir se convirtieron en penalti.

El delantero croata lo convirtió y puso el 1-2 definitivo que supone la primera derrota del Celta en la temporada.