Iago Aspas en un momento del partido contra el Osasuna

Iago Aspas en un momento del partido contra el Osasuna Celta

Celta de Vigo

El Celta se enreda en la polémica y se estrena con derrota en Balaídos

Iago Aspas adelantó a los vigueses, pero la expulsión de Marcos Alonso vía VAR y un penalti hicieron que Osasuna terminase ganando 1-2

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El Celta empieza la temporada con derrota en casa, después del empate 0-0 contra el Valencia.

Señal de prohibido aparcar en el entorno de Balaídos por el partido del Celta.

Todo apuntaba a celebración. La del homenaje a Borja Iglesias, primer campeón del mundo de fútbol gallego y del Celta y la del gol de Iago Aspas.

El ‘10’ celeste empezó su último año anotando el primer gol de la temporada del Celta, en casa y rodeado de su afición a los 13 minutos.

Pero todo se complicó en la segunda parte. Primero, una entrada con los tacos por delante de Marcos Alonso que el VAR convirtió de amarilla a roja.

Después, empató Kike Barja en el minuto 56 aprovechando la depresión celeste.

Solo 8 minutos después, unas manos de Galán tras un remate de un recién entrado Budimir se convirtieron en penalti.

El delantero croata lo convirtió y puso el 1-2 definitivo que supone la primera derrota del Celta en la temporada.