El Celta se enreda en la polémica y se estrena con derrota en Balaídos
Iago Aspas adelantó a los vigueses, pero la expulsión de Marcos Alonso vía VAR y un penalti hicieron que Osasuna terminase ganando 1-2
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El Celta empieza la temporada con derrota en casa, después del empate 0-0 contra el Valencia.
Todo apuntaba a celebración. La del homenaje a Borja Iglesias, primer campeón del mundo de fútbol gallego y del Celta y la del gol de Iago Aspas.
Todo un CAMPIÓN DO MUNDO! 🥇⭐️— Celta (@RCCelta) August 27, 2026
Borja Iglesias e a homenaxe máis merecida. O recoñecemento do celtismo para o noso representante na #FIFAWorldCup.
Moitos parabéns, @BorjaIglesias9! 👏 pic.twitter.com/u6FTX2ZGEr
El ‘10’ celeste empezó su último año anotando el primer gol de la temporada del Celta, en casa y rodeado de su afición a los 13 minutos.
Pero todo se complicó en la segunda parte. Primero, una entrada con los tacos por delante de Marcos Alonso que el VAR convirtió de amarilla a roja.
Después, empató Kike Barja en el minuto 56 aprovechando la depresión celeste.
Solo 8 minutos después, unas manos de Galán tras un remate de un recién entrado Budimir se convirtieron en penalti.
El delantero croata lo convirtió y puso el 1-2 definitivo que supone la primera derrota del Celta en la temporada.