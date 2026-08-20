Vigo estrena un nuevo plan de seguridad y movilidad para los partidos en Balaídos

El Concello de Vigo pondrá en marcha con el inicio de la nueva temporada de Liga un nuevo plan de seguridad, movilidad y tráfico para los partidos del Celta y del Celta Fortuna en Balaídos.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que el objetivo principal será reforzar la seguridad de los peatones y ordenar la circulación en el entorno del estadio, especialmente en los momentos de mayor concentración de aficionados.

"Vamos a coordinar los movimientos peatonales y la circulación rodada", señaló el regidor, que avanzó que el dispositivo buscará facilitar una llegada y salida de Balaídos "de forma segura y ordenada".

Para ello, se mantendrán restricciones temporales al tráfico y al estacionamiento en determinadas calles del entorno, siguiendo un modelo similar al aplicado hasta ahora.

Eso sí, el plan se adaptará a las características de cada encuentro. Caballero recordó que no todos los partidos generan el mismo volumen de desplazamientos y que, en algunos casos, puede haber "10.000 personas más moviéndose por la zona" respecto a encuentros con menor asistencia prevista.

El dispositivo establecerá además una distribución específica de espacios para los distintos usuarios y servicios vinculados a los partidos.

Así, habrá zonas destinadas a personas con movilidad reducida, prensa, motocicletas, autobuses urbanos, autocares de las peñas y taxis, además de las correspondientes prohibiciones de estacionamiento para favorecer el tránsito peatonal.

Limitaciones adicionales frente a Tribuna por las obras del Mundial

El entorno de la grada de Tribuna continuará sujeto a restricciones adicionales debido a las obras que se están ejecutando en la zona. Según explicó Caballero, ya están en marcha actuaciones vinculadas a la candidatura de Vigo como sede del Mundial y actualmente existen protecciones de obra frente al estadio.

El alcalde señaló que en esa zona se están instalando colectores y otras infraestructuras necesarias para adaptar Balaídos a las exigencias de la FIFA para acoger partidos del Mundial y a las retransmisiones de los encuentros.

Con este nuevo sistema, el Concello pretende dejar atrás los dispositivos diseñados de manera aislada para cada encuentro y avanzar hacia "un modelo estable y coordinado de la movilidad en Balaídos".

Caballero aseguró que el cambio supondrá "mejoras sustanciales" y permitirá que la gestión del tráfico y la seguridad en los días de partido "funcione singularmente mejor".