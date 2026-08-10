El Celta se alía con una empresa internacional para transformar la oferta gastronómica de Balaídos

El Celta se ha aliado con Oak View Group (OVG), compañía estadounidense líder a nivel mundial en el desarrollo y gestión de recintos deportivos, culturales y de entretenimiento. Así, el club olívico busca transformar la oferta gastronómica del estadio de Balaídos.

Según indica el conjunto celeste en nota de prensa, la colaboración supone la llegada de OVG Hospitality a España, siendo el Celta su primer proyecto en el país. "El acuerdo permitirá desarrollar una nueva propuesta gastronómica en el estadio, concebida para enriquecer la experiencia de aficionados, empresas y visitantes", ha explicado el club.

De esta forma, el Celta continuará el proceso de modernización del templo celeste. "Permitirá al Celta avanzar en su objetivo de convertir Balaídos en un estadio cada vez más abierto, moderno y preparado para ofrecer experiencias diferenciales durante los días de partido y también en el resto de eventos que albergue el recinto", ha avanzado el club.

"Trabajamos para que nuestras instalaciones se interpreten como un activo que nos permita seguir creciendo como club y nos aporte estabilidad a largo plazo", ha valorado la presidenta del Celta, Marián Mouriño.

"Sostenibilidad y una estrecha colaboración con el tejido local"

OVG Hospitality cuenta con una amplia trayectoria internacional en la gestión de servicios de restauración en algunos de los principales recintos deportivos y de entretenimiento del mundo. En este sentido, destacan proyectos como el Allegiant Stadium de Las Vegas, el Etihad Campus del Manchester City, el Southampton FC y el recinto Co-op Live.

"Estamos especialmente orgullosos de iniciar la actividad de OVG Hospitality junto al Celta. Este proyecto refleja nuestra apuesta por España y por un modelo de hospitalidad que combina excelencia, sostenibilidad y una estrecha colaboración con el tejido local", ha explicado el vicepresidente de OVG para el Sur de Europa, Toni Ortega.

Por su parte, la presidenta de Operaciones de OVG, Amy Latimer, ha señalado que Balaídos es un "recinto de primer nivel" que puede ser "transformador para Vigo y para la región en su conjunto". "Una propuesta gastronómica de calidad contribuirá a impulsar el turismo, y generar nuevas oportunidades para las empresas locales", ha apuntado.