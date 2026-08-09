El Celta cierra la temporada invicto con un ojo puesto en el mercado de fichajes

El Celta ha concluido su pretemporada este sábado, tras lograr un empate contra un equipo de Champions League como el Napoli. Aun con la plantilla sin cerrar, Claudio Giráldez ha confirmado que Hugo González formará parte del primer equipo y ya prepara la primera jornada de liga contra el Osasuna.

El conjunto olívico cerró su stage en Italia con un empate ante el SSC Napoli en Castel di Sangro, un rival intenso desde el pitido inicial y que llevó el peso del juego en los primeros compases del encuentro. El club napolitano se adelantó en el minuto 11, con un remate de cabeza de Di Lorenzo.

Con el 1-0 en el marcador, los italianos continuaron generando peligro con llegadas de Alisson Santos y un remate al larguero del propio Di Lorenzo. El Celta trataba de asentarse ante un rival que apretaba, durante una primera parte en la que se estrenó como celeste Abdoulaye Faye.

Tras el paso por vestuarios, el partido cambió de cara. El Celta fue creciendo con el paso de los minutos y encontró el premio en el 65. Un error en la salida de balón de Kevin De Bruyne dejó el esférico en los pies de Ferran Jutglà, que no perdonó y firmó el 1-1. A partir de ahí, los celestes ganaron presencia en campo rival y el marcador ya no se movió hasta el pitido final.

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Con este empate, el Celta cierra una preparación estival sin conocer la derrota, en la que empató ante el SC Braga (2-2), venció al Sporting de Gijón (1-0), igualó con el Académico de Viseu (2-2) y se impuso al US Sassuolo (1-4) antes de firmar estas tablas ante el SSC Napoli (1-1).

Hugo González, jugador de primer equipo

Al finalizar el partido, el entrenador de O Porriño confirmó que Hugo González tendrá ficha del primer equipo del Celta esta temporada, tras un rendimiento excepcional este verano. El delantero ha visto portería en casi todos los partidos de pretemporada, llegando a firmar un hat-trick contra el Sassuolo.

Claudio Giráldez destacó que Hugo González “se incorpora con nosotros ya con todas las de la ley” y que “va a ser un jugador nuestro en toda la temporada”, poniendo en valor que haya “derribado la puerta del primer equipo a base de trabajo, de evolución, de goles”.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Hugo González promociona ao primeiro equipo dende esta tempada!



Vamos con todo, @hugogon_10 🔥 pic.twitter.com/ksCYyHfYp1 — Celta (@RCCelta) August 8, 2026

Por su parte, Hugo se mostró “súper contento y con muchísimas ganas” de afrontar su primera temporada en Primera División y aseguró que “desde el primer momento me he sentido súper cómodo y el buen ambiente me ha hecho encontrar mi sitio”.

Primer partido contra el Osasuna, con las plantillas sin cerrar

El Celta arrancará la competición doméstica el próximo domingo contra el Osasuna, con el mercado de fichajes y con la plantilla sin cerrar. Cerrar las salidas de Unai Núñez y Carles Pérez, así como incorporar un atacante son algunos de los deberes pendientes del director de Fútbol del club olívico, Marco Garcés.

Situación semejante al Celta Fortuna. Su entrenador, Fredi Álvarez, afirmó la última semana que esperaba una o dos incorporaciones este mes, aún pendiente de las decisiones de Giráldez sobre los canteranos que realizaron la pretemporada con el primer equipo.

"Los chicos aprietan en el día a día para poder estar en el primer equipo", afirmó Giráldez ante el micrófono de Celta Media tras el partido contra el Napoli. El preparador de O Porriño también avanzó que Anxo, Hugo Burcio y Andrés Antañón tendrán ficha del filial, aunque formarán parte de la dinámica del primer equipo "en muchos momentos".