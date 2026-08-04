Hugo Cuenca llega cedido al Celta Fortuna con opción de compra

El Celta y el Genova CFC han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Hugo Cuenca, que reforzará la parcela ofensiva del filial celeste en esta temporada 26/27.

Nacido en Coronel Oviedo, Cuenca se formó en el Deportivo Capiatá antes de dar el salto a Europa para incorporarse a la cantera del AC Milan. En 2025 fichó por el Genoa y la pasada temporada jugó cedido en el Burgos CF, donde continuó acumulando experiencia en el fútbol español. Además, es internacional absoluto con Paraguay desde 2024.

El club subraya que el mediapunta zurdo, que también puede jugar en las bandas gracias a su capacidad para romper líneas, destaca por su visión de juego y facilidad para asociarse, características que lo convierten en un futbolista con gran proyección, que acercará creatividad y desequilibrio al ataque del Celta Fortuna.