El Celta refuerza la defensa: confirma el fichaje de Abdoulaye Faye

El Celta refuerza su defensa para la temporada 2026/2027. El club olívico ha confirmado este lunes la incorporación del central senegalés Abdoulaye Faye, que se convierte en el tercer fichaje de este mercado de verano.

El central, de 21 años y 1,91 metros de altura, llega en calidad de cedido por el Bayer Leverkusen. Se formó en el Diambars FC antes de dar el salto al fútbol europeo en 2023 para incorporarse al BK Häcken sueco.

Tras una cesión en el Örgryte IS, regresó al conjunto sueco antes de fichar por el Bayer Leverkusen. La pasada temporada militó, también como cedido, en el FC Lorient de la Ligue 1, donde disputó 17 partidos de liga.

Según destaca el Celta, Faye destaca por su fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y, especialmente, por su buena salida de balón y precisión en el pase.

"Un perfil con gran proyección que encaja a la perfección en la idea de juego de Claudio Giráldez y que aportará juventud, talento y recursos a la defensa celeste", apuntan desde A Sede en un comunicado.